Playa Unión: Marejada Destruye Infraestructura y Causa Estragos

Un violento temporal marítimo golpeó Playa Unión durante la noche del viernes, dejando la costa en un estado preocupante y poniendo de manifiesto su vulnerabilidad.

Las intensas marejadas desplazaron grandes volúmenes de agua, erosionando las costas y creando un panorama desolador. Las piedras y escombros ahora cubren las áreas afectadas, mientras que las veredas y el asfalto presentan grietas preocupantes. A pesar de las advertencias de seguridad, el lugar —muy frecuentado por deportistas y amantes de la naturaleza— se vuelve un riesgo latente.

La Urgente Necesidad de Obras de Defensa Costera

Funcionarios del municipio han reiterado la importancia de acelerar las obras de defensa costera en Playa Unión y Playa Magagna. La actual situación es crítica, especialmente considerando que la temporada de sudestadas recién comienza, lo que podría agravar aún más la erosión.

Un Llamado a la Acción desde el Municipio

Pablo Villalobos, secretario de Planeamiento y Desarrollo Urbano, expresó a Crónica que, aunque esta vez los daños fueron menores de lo anticipado, el evento reveló la fragilidad del litoral costero. “Si las olas hubieran alcanzado entre cinco y seis metros, la devastación podría haber sido mucho mayor”, advirtió.

Medidas Provisionales Implementadas

Ante la falta de avance en las obras estructurales ya anunciadas, el municipio ha comenzado a implementar soluciones temporales. Villalobos informó sobre la colocación de nuevos geotubos de mayor rigidez para intentar detener el avance del mar.

Desde la administración municipal se exige un urgentísimo inicio de los trabajos de defensa costera en Playa Unión, un proyecto que ya fue licitado y que debía haber comenzado hace meses. La comunidad espera una pronta respuesta para salvaguardar su costa y sus actividades recreativas.