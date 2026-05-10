Hantavirus: Crucero Arriba en Canarias

La llegada del crucero MV Hondius a las Islas Canarias, tras un brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos, genera una intensa preocupación en la comunidad viajera.

El barco de bandera holandesa, MV Hondius, arribó al puerto de Granadilla, protegido por una embarcación de la Guardia Civil. Casi 150 personas a bordo serán evacuadas tras varias semanas en alta mar debido a la alarmante situación sanitaria.

Detalles del Brote y Evacuación

La tripulación y los pasajeros, después de ser evaluados, comenzarán su evacuación antes de que el barco continúe su ruta hacia los Países Bajos. El hantavirus, que suele transmitirse entre roedores, ha afectado a varios individuos del crucero, con un saldo trágico de tres muertes: un matrimonio neerlandés y una mujer alemana.

Transmisión del Hantavirus

La variante del hantavirus que preocupa más es el virus Andes, que se ha confirmado entre los positivos, incrementando la alarma a nivel internacional. Según Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias de la OMS, todos los ocupantes del barco son considerados «contactos de alto riesgo». Sin embargo, tranquiliza que el riesgo para el público en general y los residentes de las Canarias sigue siendo bajo.

Respuesta de la OMS y Autoridades Españolas

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien llegó a España para supervisar la evacuación, reiteró en una carta abierta que «esto no es otro Covid». En su visita a Tenerife, expresó confianza en una operación segura y eficaz.

Manejo de la Situación

Las autoridades sanitarias de España han dejado claro que los pasajeros desembarcarán en grupos nacionales, y las áreas que transiten estarán completamente selladas. Además, se establecerá una zona de exclusión marítima alrededor del barco para garantizar la seguridad de la población local.

Origen del Brote y Seguimiento de Pasajeros

El MV Hondius partió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril, dirigiéndose a Cabo Verde, donde tres personas ya fueron evacuadas por estar infectadas. La posibilidad de que el hombre neerlandés contraiga el virus en Ushuaia es considerada casi nula, según Juan Petrina, funcionario de salud provincial.

Los Efectos Fuera del Barco

Las autoridades de salud de varios países siguen a pasajeros que se dieron de baja y a otros que pudieron haber tenido contacto. Un asistente de vuelo de KLM que estuvo en contacto con un pasajero infectado dio negativo en la prueba de hantavirus. Sin embargo, otra mujer que volaba en el mismo trayecto desde Johannesburgo a los Países Bajos presenta síntomas y actualmente está en aislamiento.

Al mismo tiempo, se han reportado casos de personas que viajaban en el barco y que dieron negativo, pero continuarán en cuarentena por precaución.