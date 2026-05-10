Feria del Libro: Multitudes Asisten, pero Ventas Disparejas entre Editoras Grandes y Pequeñas

La icónica Feria del Libro de Buenos Aires se encuentra en su última jornada de celebración por cinco décadas de amor a la literatura. Las voces de editores y escritores resaltan el éxito de este año, en medio de un contexto desafiante.

Hoy se cierra el telón de una Feria del Libro que ha reunido a miles de amantes de la lectura en su edición número cincuenta. Con un optimismo renovado, los organizadores y editores comparten su experiencia en este evento emblemático que ha superado las expectativas en cuanto a concurrencia y ventas.

El Balance de la Feria: Optimismo Entre Desafíos

Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, expresó: “Nuestra afluencia de público ha aumentado entre un 7% y un 10% en comparación al año pasado, un resultado destacado considerando que la editorialidad está experimentando un buen año. En ventas, las cifras oscilaron entre un 10% y un 20% más que en la edición pasada. Con más de 30,000 vouchers distribuidos a estudiantes, esperamos una notable concurrencia escolar en este último día.”

Pese a las dificultades, un fuerte impulso juvenil

Adriana Fernández, directora editorial del Grupo Planeta Argentina, también aportó su visión: “Esta Feria ha sido sumamente exitosa en términos de asistencia y ventas, incluso superando lo esperado dadas las circunstancias económicas del país. La participación juvenil fue notable, con muchos jóvenes ansiosos por conocer a sus autores favoritos, lo que revitaliza el interés por la lectura.”

Cifras que Hablan: Un Mercado en Evolución

Juan Pampin, de Ediciones Corregidor, compartió cifras alentadoras: “El primer fin de semana mostraba índices menos prometedores, pero desde el primero de mayo, las multitudes han crecido exponencialmente. A pesar de un contexto económico complicado, los niveles de asistencia fueron altos, aunque las familias enfrentan gastos significativos para disfrutar del evento.”

Realidades Contrapuestas

El costo de participar en la Feria puede desalentarse considerablemente, con familias gastando entre $130,000 y $150,000 solo para asistir. “La manera en que la feria refleja la realidad del mercado editorial es compleja. Si bien las grandes editoriales reportan buenas ventas, las más pequeñas están lidiando con caídas significativas.”

Grandes Nombres, Gran Expectativa

La presencia de los Nobel de Literatura, Mo Yan y J.M. Coetzee, atrajo multitudes. Coetzee, con su habitual sobriedad, contrastó con la apertura de Mo Yan, lo que hizo vibrar al público con la promesa de experiencias literarias inolvidables.

Un Espacio de Reflexión Literaria

A pesar del bullicio y la energía, la Feria mantiene su esencia. “La literatura aún tiene un halo de prestigio, aunque a menudo invisible, que fomenta la conversación y la conexión en un espacio repleto de sueños y palabras”, reflexionaron asistentes y literatos.