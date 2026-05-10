Estudiantes kirchneristas y de izquierda desplazan a libertarios en Psicología de la UNLP

Un violento enfrentamiento estalló en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, cuando estudiantes libertarios se vieron envueltos en un altercado con agrupaciones kirchneristas y de izquierda. Los incidentes reflejan un clima crítico en el ámbito educativo.

Los disturbios comenzaron cuando miembros de “Universitarios por la Libertad” intentaron instalar mesas informativas en los pasillos de la facultad. Activistas de izquierda y kirchneristas respondieron de inmediato, demandando su retirada y manifestando su rechazo a lo que consideran políticas de desfinanciamiento educativo impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Reclamo de estudiantes libertarios

Tras el incidente, los estudiantes de UPL denunciaron que solo buscaban promover sus ideas en un ambiente democrático. “Queremos militar en paz, y que nuestros derechos sean respetados,” sostuvieron. Sin embargo, se vieron obligados a desmantelar sus mesas debido a la violencia del conflicto.

Las reacciones no se hicieron esperar. La agrupación Tesis XI descalificó las acusaciones, afirmando que el inicio del enfrentamiento fue causado por los militantes libertarios que habrían agredido a otros estudiantes.

El contexto tenso en la universidad

Estos incidents se desarrollan en medio de un clima de tensión, agravado por la reciente suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a una marcha federal educativa programada para el 12 de mayo.

Las autoridades de la UNLP están revisando el material audiovisual difundido en redes sociales para decidir sobre posibles sanciones a los responsables del enfrentamiento.

Reacciones políticas ante el conflicto

El diputado Sebastián Pareja utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a la violencia. Compartió el testimonio de una militante de La Libertad Avanza, que denunció haber sido brutalmente atacada. Según su relato, “nos pegaron, nos robaron y me golpearon con un candado en la cara” durante el altercado.

Pareja recalcó que “la libertad y la democracia son irrenunciables”. Instó a los estudiantes a no dejarse intimidar por la violencia, asegurando que su tiempo y los votantes les darán la razón en el futuro.