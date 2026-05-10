Advertencias por Hantavirus: Barco se acerca a Tenerife y vecinos expresan su preocupación

Los pasajeros del MV Hondius, que se enfrenta a un brote de hantavirus, podrán desembarcar en el puerto de Granadilla este fin de semana tras un acuerdo entre el gobierno español y la Organización Mundial de la Salud.

La llegada del MV Hondius a Tenerife ha generado preocupación y protestas entre los trabajadores del puerto, quienes arremetieron contra la decisión, temiendo riesgos de salud para su comunidad.

Protestas en Tenerife por la Llegada del Crucero

Los trabajadores portuarios se manifestaron frente al parlamento de Canarias, expresando su inquietud mediante silbatos y pancartas. El barco, que partió de Cabo Verde, ha visto a varios de sus tripulantes evacuados por problemas de salud.

Preparativos Sanitarios para la Evacuación

Las autoridades sanitarias españolas están listas para recibir a más de 140 personas a bordo del crucero afectado. El ministro de Salud de España ha calificado la asistencia como una «operación sin precedentes», con planes de gestionar la evacuación dentro de las primeras 24 horas tras la llegada del barco este domingo.

Ventana de Oportunidad Limitada

Alfonso Cabello, portavoz del gobierno regional, advirtió que la única ventana para la evacuación es el mediodía del domingo, antes de que las condiciones climáticas cambien para el lunes.

Repatriación de Ciudadanos Americanos

En un desarrollo adicional, Estados Unidos ha dispuesto un avión para repatriar a aproximadamente 17 ciudadanos estadounidenses que aún permanecen en el crucero. Estos pasajeros serán sometidos a cuarentena en la Unidad Nacional de Cuarentena en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, aunque actualmente no presentan síntomas.

Estado del Brote de Hantavirus

El brote ha cobrado vidas: tres personas han fallecido, incluyendo una pareja holandesa y un nacional alemán. Otros cuatro casos confirmados incluyen a dos británicos, un holandés y un ciudadano suizo, quienes están en tratamiento en hospitales de sus respectivos países.

Investigaciones en Curso sobre Nuevas Infecciones

Las autoridades británicas y españolas investigan dos nuevos casos potenciales: uno de un nacional británico en la isla Tristan da Cunha y otro de una mujer que voló con un paciente fallecido en Sudáfrica.

Información desde la OMS

La Organización Mundial de la Salud ha reportado hasta la fecha un total de ocho casos, con una tasa de fatalidad del 38%. De estos, seis han sido confirmados como infecciones por hantavirus, específicamente del virus Andes (ANDV).

A pesar del brote, la OMS ha evaluado el riesgo para la población global como bajo, con un riesgo considerado moderado para los pasajeros y la tripulación del barco.

A nivel mundial, se estima que ocurren entre 150,000 y 200,000 casos de infección por hantavirus cada año, y aunque se ha reconocido desde hace décadas, es cada vez más clasificado como una amenaza viral emergente debido a la fluctuación de los brotes y la alta mortalidad asociada a ciertas variantes.