Putin Asegura que la Guerra en Ucrania se Encamina a su Fin

El presidente ruso Vladimir Putin declaró que el conflicto en Ucrania está disminuyendo, mientras arremetía contra el apoyo occidental a Kiev, coincidiendo con el inicio de un alto al fuego mediado por Estados Unidos marcado por acusaciones mutuas de violaciones.

Discurso en el Desfile de la Victoria

Putin realizó sus comentarios en un desfile militar reducido en Moscú, donde describió a los soldados rusos como defensores contra una «fuerza agresiva» respaldada por la OTAN. En su discurso, reiteró que sus objetivos en la guerra son justos, utilizando la conmemoración de la victoria soviética sobre la Alemania nazi como argumento central para su ofensiva en Ucrania.

Celebraciones a Puertas Cerradas

A diferencia de años anteriores, este año el desfile fue significativamente más pequeño, sin exhibición de equipo militar y con una presencia limitada de dignatarios extranjeros. La seguridad aumentó en reacción a recientes ataques de largo alcance de Ucrania.

Acusaciones de Violaciones del Alto al Fuego

Tras dos intentos fallidos de tregua, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un alto al fuego de tres días que comenzó el sábado. Sin embargo, Moscú y Kiev intercambiaron acusaciones sobre violaciones, aunque no se registraron ataques significativos, a pesar de actividades de drones y algunas bajas civiles.

Intercambio de Prisioneros

Durante la tregua, ambas partes acordaron intercambiar 1,000 prisioneros. A pesar de esto, Putin afirmó que Rusia aún no había recibido propuestas de Ucrania para llevar a cabo dicho intercambio.

Una Celebración Apagada

La atmósfera en Moscú durante las celebraciones fue opaca, con interrupciones en el servicio de internet haciendo eco del descontento general. Muchos ciudadanos, fatigados por la duración del conflicto, expresaron su indiferencia, como Elena, una economista de 36 años, quien comentó: «No siento nada.»

La Guerra que Marca a Europa

Con el conflicto en su quinto año, el enfrentamiento ha cobrado cientos de miles de vidas y se ha convertido en la guerra más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las conversaciones para finalizar el conflicto, mediadas por Estados Unidos, han mostrado poco avance desde el cambio de enfoque de Washington hacia la guerra en Irán.