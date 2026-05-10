Feroz tormenta en la costa bonaerense: evacuaciones, cortes de luz y alertas activas

El ciclón extratropical que azota gran parte de Argentina ha golpeado con especial dureza las localidades de la costa atlántica bonaerense, dejando una estela de destrucción y caos.

El potente fenómeno meteorológico, resultado de un proceso de ciclogénesis, ha provocado serias complicaciones en ciudades como Mar del Plata, Necochea, Monte Hermoso, Pinamar y Miramar, donde la combinación de marejadas, lluvias intensas y vientos fuertes han generado inundaciones y daños considerables en la infraestructura costera.

Impacto en la Costa Atlántica

En varias localidades de la costa, se reportaron olas que superaron los siete metros y ráfagas de viento que alcanzaron los 85 km/h, haciendo que las autoridades tomaran medidas preventivas urgentes.

Cierre de Puertos y Actividades Suspendidas

En Mar del Plata, el Consorcio Regional Portuario decidió cerrar el puerto y las escolleras tanto norte como sur debido a riesgos de seguridad. Esta decisión fue coordinada con la Prefectura Naval Argentina, y se estableció un comité de emergencia para seguir de cerca la evolución del clima y asegurar las embarcaciones.

La magnitud del oleaje obligó a cancelar todas las actividades recreativas y deportivas en el mar. Los clubes náuticos suspendieron las salidas y se recomendó evitar la circulación por las zonas cercanas a la costa.

Condiciones Climáticas Duras

Desde el jueves, las lluvias han persistido sin cesar, sumando niveles de humedad cercanos al 98%. Esta situación, junto con el giro del viento hacia el sudoeste, provocó un descenso considerable en la sensación térmica.

Necochea y Monte Hermoso bajo la Lluvia

En Necochea, las ráfagas de viento se mantuvieron entre 80 y 85 km/h, dificultando la circulación vehicular. Como resultado, se cerró la Ruta 288 por inundaciones y problemas de visibilidad. La zona de la escollera también fue clausurada debido a los peligros que representaba la elevación del mar.

Por su parte, Monte Hermoso fue uno de los lugares más impactados, con el mar ingresando hasta dos cuadras tierra adentro y múltiples cortes de energía eléctrica. El municipio decidió suspender las clases y restringir diversas actividades, mientras los equipos trabajaban para reestablecer servicios esenciales.

Daños en Otras Localidades

Pinamar también sufrió importantes anegamientos de calles y caída de árboles, afectando a varios barrios cercanos al mar. En Miramar, las ráfagas superaron los 70 km/h, ocasionando daños menores en la infraestructura costera y en espacios recreativos.

Advertencias de Emergencia

La Agencia Federal de Emergencias alertó sobre la posibilidad de una mayor crecida del nivel del mar en diversos puntos de la costa bonaerense. Las áreas más vulnerables incluyen Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y el tramo entre Monte Hermoso y Necochea, donde se espera una combinación peligrosa de viento intenso y oleaje.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta naranja por lluvias y vientos intensos, recomendando evitar la circulación por las zonas costeras y estar atentos a nuevas actualizaciones sobre el fenómeno.

Esta situación ha resaltado la vulnerabilidad de la costa bonaerense ante eventos climáticos extremos, que parecen ser cada vez más frecuentes en la región del Atlántico sur.