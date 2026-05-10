Corte intervendrá en conflicto por coparticipación federal

La preocupación por la distribución de recursos entre provincias toma protagonismo tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El último fallo podría alterar la dinámica de la coparticipación en el país.

El 7 de mayo, la Corte Suprema, liderada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, decidió asumir un caso que involucra a la provincia de La Pampa, que demandó al Estado Nacional por fondos que le corresponden. Este paso no solo valida la judicialización de la disputa, sino que también encamina un proceso que puede impactar significativamente en el ámbito fiscal, especialmente en un contexto donde la recaudación presenta cifras preocupantes.

La Demanda de La Pampa y sus Implicaciones

Bajo el liderazgo del gobernador Sergio Ziliotto y la fiscal de Estado Romina Schmidt, La Pampa centra su reclamo en un asunto crucial: el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Asesorados por los abogados Andrés Gil Domínguez, Gerardo Conte Grand y Esteban Conte Grand, la provincia solicita que un 1% de los fondos de este fondo se distribuya automáticamente y de manera diaria entre todas las jurisdicciones. Esta propuesta busca eliminar la discrecionalidad en la asignación de recursos, que actualmente depende de decisiones del Ejecutivo Nacional.

Un Cambio Necesario para la Previsibilidad Financiera

La iniciativa pampeana enfatiza la necesidad de un sistema reglado para asegurar la previsibilidad financiera, esencial para la implementación de políticas públicas en las provincias. Este reclamo trasciende individuales intereses, involucrando miles de millones de pesos que son vitales para el funcionamiento de las administraciones locales.

La Reacción del Estado Nacional y los Plazos

La Corte, tras aceptar el caso conforme al artículo 117 de la Constitución Nacional, ha ordenado al Estado Nacional que presente su defensa en un plazo de 60 días. Esta disputa no solo afecta a La Pampa; podría sentar un precedente para otras provincias que también enfrentan dificultades con la distribución de fondos coparticipables.

El avance de este caso abre un nuevo frente para el Gobierno de Javier Milei, en medio de un panorama complicado por los métodos actuales de distribución, lo que podría desencadenar una serie de reclamos adicionales por parte de otras jurisdicciones.