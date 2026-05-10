Racing busca su salvación ante Estudiantes

Racing Club se prepara para un crucial enfrentamiento contra Estudiantes de La Plata este domingo, un partido clave para continuar en la lucha por el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El choque se llevará a cabo a las 17 horas en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Los aficionados podrán seguir el encuentro en TNT Sports Premium, mientras que Sebastián Martínez será el árbitro principal, con José Carreras encargado del VAR.

El Momento Crítico de Racing

La «Academia» atraviesa una de sus peores etapas en la última década, logrando solo una victoria en sus últimos nueve partidos. Su clasificación a los octavos de final llegó tras una serie de resultados poco esperados, lo que demuestra la precariedad de su situación actual.

Desempeño en Otras Competencias

No solo en el ámbito nacional está complicándose la situación de Racing, sino que en la Copa Sudamericana se encuentra en una posición crítica, ocupando el tercer puesto en su grupo y sin posibilidades de avanzar sin ayuda externa.

Presión sobre Gustavo Costas

Para el director técnico Gustavo Costas, esta fase del torneo representa su chance de redimirse y mantener su cargo en el club que ama. La presión está en aumento y los jugadores son conscientes de la necesidad de un resultado positivo.

Estudiantes: Sólido y Favorito

En contraste, Estudiantes es el actual campeón del fútbol argentino y ha demostrado su fortaleza al terminar primero en la Zona A con 31 puntos. Además, tiene un desempeño notable en la Copa Libertadores, manteniéndose en buena posición para avanzar a la siguiente etapa.

Historial Reciente de Enfrentamientos

La historia reciente favorece al «Pincha», quienes han derrotado a Racing en tres de sus últimos cuatro enfrentamientos. El único empate fue en la final del Torneo Apertura, donde Estudiantes se consagró campeón tras la tanda de penales.

Posibles Alineaciones

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Edwuin Cetré, Alexis Castro, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Franco Pardo; Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Matías Zaracho, Gastón Martirena; Adrián Fernández, Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Datos del Encuentro

Estadio: Jorge Luis Hirschi

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: José Carreras

Hora: 17:00

TV: TNT Sports Premium