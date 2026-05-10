Golpe al Gobierno: La Justicia Reactiva el Caso de Represión a un Jubilado

En un mundo donde se vulneran derechos fundamentales, la brutalidad policial contra los jubilados se vuelve cada vez más evidente. La reciente represión de Egidio Contreras, un abuelo de 75 años, es solo un ejemplo de cómo el abuso de poder persiste en la sociedad argentina.

El 22 de octubre de 2025, Egidio Contreras, un jubilado de 75 años, se unió a las manifestaciones semanales frente al Congreso de la Nación, portando con orgullo la bandera whipala y su pancarta. Pero esa jornada culminó en una violenta represiva por parte de las fuerzas de seguridad. Cuatro policías lo agredieron, arrojándolo al suelo y fracturándole el brazo izquierdo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) recibió denuncias de este hecho pocos días después. Sin embargo, menos de dos semanas después, la jueza María Servini cerró el caso alegando que no había indicios de delito, respaldo que ratificó la Sala I de la Cámara de Apelaciones al afirmar que las imágenes mostraban una «actuación funcional sin fuerza excesiva». Pero la historia no terminó ahí.

Reapertura del Caso: Un Rayo de Esperanza

Esta semana, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal reabrió el caso, cuestionando la postura de la justicia anterior. Los jueces criticaron fuertemente el enfoque «beligerante» en el trato a manifestantes de un sector social vulnerable, señalando la necesidad de una investigación más profunda.

La Voz de los Inocentes: El Testimonio de Egidio

Contreras, defendido por la abogada María del Carmen Verdú de la Correpi, logró identificar a los oficiales involucrados gracias al Mapa de la Policía. Se apunta a los policías federales G. A. Carrillo, L. L. Hoppe, G. R. Ibarra y J. A. D. Aranda, quienes actuaron bajo órdenes de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La denuncia los acusa de lesiones graves, responsabilizando a Bullrich por abuso de autoridad y omisión de deberes funcionales.

Un Jurisprudencia Vital: Lecciones del Poder Judicial

La CPM, en conjunto con reconocidos defensores de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, presentó la denuncia al día siguiente de la golpiza. Sin embargo, el fiscal Eduardo Taiano solicitó el archivo del caso al alegar que los policías actuaron dentro del “Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad”. Este argumento fue finalmente desestimado por la Sala II, que instó a reabrir la investigación y recolectar pruebas cruciales.

El Poder Judicial y su Responsabilidad

El magistrado Alejandro Slokar, uno de los miembros de la Sala II, enfatizó que los videos testimonian que la manifestación no presentaba ningún tipo de violencia. Subrayó que el «protocolo antipiquetes» no puede prevalecer sobre los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Enfatizó la necesidad de realizar diligencias esenciales antes de considerar el caso como cerrado.

La Dura Realidad de la Protesta Social

Egidio Contreras no es un caso aislado; en su lucha por derechos, ha sufrido múltiples agresiones, siendo agredido durante una protesta en marzo de 2025, donde le fracturaron una costilla. A pesar de las adversidades, su determinación por continuar la lucha es un faro de esperanza en tiempos oscuros.

Justicia para Pablo Grillo

Parallelamente, el caso de Pablo Grillo, quien fue gravemente herido por un disparo de gas durante una protesta, también avanza. La Fiscalía solicita juicio oral contra el gendarme Héctor Jesús Guerrero por sus acciones que pusieron en riesgo la vida de Grillo. La lucha por justicia continúa para todos aquellos afectados por la represión en manifestaciones pacíficas.