Caso Adorni: Criptomonedas ocultas bajo la lupa de la Justicia y ARCA

La investigación sobre el jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, ha dado un giro inesperado tras la detección de operaciones con criptomonedas en diversas plataformas digitales, lo que plantea serias preguntas sobre su declaración de bienes.

Adorni en la Mira: Criptoactivos no Declarados

La fiscalía, liderada por Gerardo Pollicita, ha descubierto transacciones en exchanges de criptomonedas tras levantar el secreto fiscal de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. Este nuevo hallazgo revela movimientos que el funcionario no incluyó en su declaración jurada correspondiente a 2024.

Más de 20 plataformas, incluidas Binance, Ripio y Lemon, reportaron que Adorni realizó movimientos en activos como BTC, ETH y USDT. Sin embargo, todavía se investiga el año exacto de estas operaciones.

Un aspecto crítico es que en su última declaración, Adorni omitió cualquier mención a estos activos digitales, pese a que la ley exige declarar criptomonedas en su patrimonio.

Erosión de la Transparencia Financiera

La causa también ha acumulado un significativo volumen de gastos en efectivo por parte de Adorni, que ascienden a u$s349.640 en poco más de un año. Esta cifra, considerada desproporcionada frente a su salario como funcionario, carece de respaldo documental adecuado.

Los gastos incluyen remodelaciones de lujosos residencias, vuelos internacionales y estancias en el Caribe. La información recopilada sugiere que las transacciones cripto son menores en comparación con los desembolsos en efectivo. No se descarta la implementación de un análisis de «trazabilidad» para profundizar en la investigación.

Adorni, por su parte, argumenta que su situación se aclarará con la próxima declaración jurada correspondiente al año fiscal 2025 y niega la veracidad de los datos proporcionados por un contratista que lo incrimina.

Funcionamiento de las Billeteras Cripto

Es esencial comprender la dinámica de las criptomonedas para valorar el alcance de este caso. A diferencia del dinero en efectivo, las criptomonedas operan en una blockchain, un registro digital que documenta cada transacción. Para acceder a sus activos, los usuarios necesitan una clave privada o frase semilla.

Regulación y Reportes en el Ecosistema Cripto

Los intervenciones judiciales y regulatorias han evolucionado significativamente. Los exchanges y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) no son entidades opacas. Desde 2019, están obligados a reportar transacciones al fisco y a la Unidad de Información Financiera (UIF).

La normativa actual exige a los exchanges informar transacciones que superen ciertos montos, así como saldos de cuentas, un control que se fortalece con cada actualización de la regulación.

El Futuro de la Investigación y la Trazabilidad

Este reciente episodio del caso Adorni destaca una nueva era en la investigación de presuntos actos de corrupción, donde los activos digitales pueden ser trazados. Los análisis de trazabilidad podrían ampliar el espectro de la causa y obtener información vital de los proveedores de servicios de pago.

Con un enfoque renovado, la fiscalía trabaja para consolidar la evidencia y espera recibir información adicional de billeteras y exchanges para esclarecer el total involucrado en las operaciones de Adorni y Angeletti, además de solicitar al Banco Central el historial de cuentas desde enero de 2022.

El caso Adorni refleja un cambio de paradigma en el ecosistema financiero argentino, donde las criptomonedas se están transformando en activos completamente auditables cuando se requiere su rastreo por parte de las autoridades.