Gatos de Isla Tova: Un Enigma de Supervivencia en Chubut

En la inhóspita Isla Tova, una decena de gatos asilvestrados desafía las normas de la biología y la adaptación. ¿Te intriga saber más sobre esta sorprendente población felina?

Ubicada en la remota costa de la Patagonia, donde la aridez de la estepa se une al vasto océano Atlántico, la Isla Tova se ha convertido en un fascinante laboratorio de evolución. Este pequeño territorio, con apenas 15 km cuadrados de superficie, alberga una de las curiosidades científicas más interesantes de Argentina: una población de gatos domésticos asilvestrados (Felis silvestris catus) que ha logrado sobrevivir en completo aislamiento.

Situada en el Departamento Florentino Ameghino, al suroeste de Bahía Melo dentro del Golfo San Jorge, esta isla es conocida entre científicos como la «Isla de los Gatos», un ecosistema que ha atraído la atención del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales (IPEEC-CONICET) y otros organismos internacionales. ¿Qué les permite a estos felinos sobrevivir sin agua dulce y sin caer en la depresión genética?

Un Pasado Marcado por la Actividad Humana

La historia de estos gatos no es un fenómeno natural, sino el resultado de la actividad humana en la región durante el siglo XX. Durante años, las islas del Golfo San Jorge fueron refugio para loberos, guaneros y algueros, quienes llevaron consigo roedores invasores, como la rata noruega y el ratón doméstico. Para combatir esta plaga, los trabajadores introdujeron gatos domésticos a mediados de los años 80. Pero cuando la industria del alga dejó de ser rentable a principios de los 90, los humanos abandonaron la isla, dejando a los felinos a su suerte, obligados a adaptarse o morir.

Hoy, estos gatos representan el epítome de lo que se conoce como felinos ferales. Según Georgina Squartini, investigadora del IPEEC-CONICET, estos animales han pasado por una profunda regresión atávica, careciendo de lazos afectivos con los humanos y evitando el contacto, desplazándose sigilosamente por la estepa.

La Clave de Su Supervivencia

El enigma de cómo estos gatos sobreviven a la endogamia y la deshidratación es intrigante. Normalmente, el apareamiento entre individuos emparentados puede resultar en mutaciones genéticas letales. Sin embargo, las duras condiciones de la isla promueven una selección natural sin piedad, eliminando los genotipos débiles y preservando a los más fuertes.

Adaptaciones Únicas

Estos gatos han desarrollado notables adaptaciones para sobrevivir en una isla sin fuentes de agua dulce. Se apoyan en dos mecanismos clave:

Agua preformada: Consumen el líquido vital directamente de los tejidos de sus presas, que contienen entre un 60% y 70% de agua.

Agua metabólica: Al oxidar proteínas y lípidos en sus mitocondrias, producen agua como un subproducto. Por cada gramo de grasa metabolizada, generan más de un gramo de agua.

Sus riñones, con una estructura excepcionalmente gruesa, les permiten conservar agua y excretar orina con alta concentración, lo que les ayuda a sobrevivir en un entorno árido.

Alimentación y Comportamiento

Para descubrir la dieta de estos felinos, se emplearon cámaras trampa y análisis exhaustivos de sus heces. Se ha comprobado que su supervivencia en invierno descansa en una «hiperpredación» sobre especies invasoras como el cuís patagónico y el conejo europeo, que les proporcionan una base alimentaria esencial.

El hallazgo de restos de pingüino de Magallanes ha levantado alertas, pero investigaciones recientes indican que los gatos actúan como carroñeros, alimentándose mayormente de cadáveres de pichones fallecidos por causas naturales.

Desafíos y Conservación

La presencia de estos gatos no solo altera la dinámica ecológica, sino que también plantea riesgos para la salud pública como reservorios de virus zoonóticos. Definir su futuro es un desafío para la administración del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA).

La Isla Tova se ha transformado en un laboratorio vivo, donde el destino de estos diez felinos se convierte en un relato de la lucha entre la naturaleza salvaje y la influencia humana, demostrando la resiliencia del instinto de supervivencia.