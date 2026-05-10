Artistas Confirmados para la Inauguración del Mundial

La FIFA ha revelado los nombres de los artistas que animarán las ceremonias inaugurales de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. Cada país organizador promete un espectáculo sin igual, repleto de talento internacional.

Con gran expectativa, la FIFA ha anunciado a los artistas que estarán presentes en las ceremonias inaugurales de este Mundial, que comienza en poco más de un mes y por primera vez será coorganizado por tres naciones.

Michael Bublé, Katy Perry y Maná encabezan la lista de artistas para la inauguración. Collage / Grosby Group.

Por primera vez en la historia de la FIFA, cada país anfitrión realizará un espectáculo de apertura antes de su respectivo partido inaugural. El primer gran evento será en México, el 11 de junio, donde el equipo local se enfrentará a Sudáfrica. Este show contará con las presentaciones de Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, junto a la artista sudafricana Tyla.

Alanis Morissette también se unirá al espectáculo en Canadá. Photo © David Corio – Redferns.

Al día siguiente, Toronto será el escenario del debut canadiense contra Bosnia y Herzegovina, donde Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara se encargarán de poner el ritmo. Además, Estados Unidos hará su estreno enfrentándose a Paraguay, con una alineación artística que incluye a Katy Perry, el rapero Future y el DJ Sanjoy, junto a la cantante Lisa y Marilina Bogado.

Katy Perry será una de las figuras principales en la inauguración. Instagram (@katyperry).

Shakira Presentará la Canción Oficial del Mundial

En una emocionante noticia, Shakira ha confirmado que será la voz detrás de la canción oficial del Mundial 2026. Este anuncio se realizó a través de un video promocional que ha captado la atención de los aficionados.

El tema, titulado Dai Dai, se lanzará oficialmente el 14 de mayo y fue grabado en el emblemático estadio Maracaná, marcando el regreso de la artista colombiana a las grandes producciones futbolísticas.

Un Viaje Visual a Través de la Historia del Fútbol

El videoclip de Dai Dai comenzará con un recorrido por los balones de ediciones pasadas, desde Alemania 2006 hasta Brasil 2014, conectando la nueva propuesta con la rica historia de la FIFA.

La producción buscará fusionar elementos culturales de las 48 naciones que participarán en el torneo, ofreciendo una presentación vibrante que recuerda éxitos anteriores como «Waka Waka» y «La La La».

Bailarines Representativos en el Escenario

Durante la presentación, 48 bailarines representarán a cada país participante. Los movimientos coordinados destacarán la grandeza del evento que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Un atractivo especial será la presencia de un bailarín con la camiseta de la selección argentina, ubicado de forma prominente junto a Shakira en la actuación principal.