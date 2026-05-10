Clara Kovacic: La nueva protagonista en la serie de Wanda y Maxi López, apodada ‘Reina del Terror’

La versátil actriz argentina Clara Kovacic se prepara para brillar como nunca en la serie "Triángulo Amoroso". A partir del 11 de octubre, la reconocida Scream Queen nacional tomará el papel de Daniela Christiansson, la esposa del futbolista Maxi López. Una promesa que ya ha captado la atención de los fanáticos.

Clara Kovacic: Un Talento Multidimensional

Considerada la reina del terror argentino, Clara Kovacic (35 años) se ganó su estatus como Scream Queen y está lista para dar un salto a la fama con «Triángulo Amoroso». Este nuevo proyecto, que Telefe estrena esta semana, muestra la vida amorosa compleja de Maxi López y Wanda Nara, quienes también protagonizan la serie.

Una Apariencia que Impresiona

Kovacic fue elegida para interpretar a Daniela no solo por su sorprendente parecido físico, que incluso hizo que Wanda Nara la confundiera con su exsuegra, sino también por sus habilidades como políglota. Maneja con fluidez el croata, el inglés, el francés y hasta el japonés, idioma que ha aprendido por su pasión por el anime.

Del Cine Argentino a Hollywood

Clara ha demostrado su capacidad destacándose en producciones como «Homo Argentum», en la que compartió pantalla con el reconocido Guillermo Francella. Además, su participación en la película «No miren arriba», donde apareció junto a un elenco de estrellas de Hollywood, ha sido un peldaño importante en su carrera.

El Arte de Ser Polifacética

Con una carrera que abarca la actuación, la música y la escritura, Clara Kovacic lleva su talento al límite. A su regreso de Brasil, donde presentó el innovador videojuego «Tenebris Somnia», ha estrenado varias películas este año, incluyendo «Violeta Rauch» y «Un susurro invocó mi nombre».

Una Historia Familiar Rica

La historia de Clara está también marcada por sus raíces croatas. Hija y nieta de inmigrantes, ha mantenido vivas las tradiciones familiares y la cultura. La influencia de su abuelo en el aprendizaje de idiomas ha sido fundamental para su carrera en el mundo del espectáculo.

El Desafío de Ser Protagonista

Sobre su nuevo papel en «Triángulo Amoroso», Clara menciona que la experiencia ha sido enriquecedora. «Siempre hay que prepararse; el trabajo de equipo es esencial y ha sido maravilloso conocer a Maxi y Wanda en el set», afirma.

Expectativas y Reacciones

Clara ha generado gran expectativa entre sus seguidores, que no solo admiran su talento sino también su autenticidad y carisma. «Mis amigas están entusiasmadas y no pueden creerlo. ¡Wanda les hizo un saludo y colapsaron!», cuenta entre risas.

Una Pasión que Transciende

Desde joven, Clara ha tenido una fuerte conexión con el género de terror, una inclinación que ha encontrado en proyectos cinematográficos que exploran sus facetas más profundas. La actriz describe su amor por el cine de terror como una parte esencial de su vida artística.

Redefiniendo el Género

Con una carrera que sigue en ascenso, Clara Kovacic está preparada para llevar su legado en el género de terror y estas nuevas aventuras en la comedia romántica. «No hay límites, cada proyecto es una oportunidad para aprender y crecer», concluye.