España anuncia que la repatriación de pasajeros del crucero con hantavirus se extenderá hasta el lunes

Crucero con Brote de Hantavirus: La Evacuación de Pasajeros en Tenerife

Un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias en Tenerife. Este domingo, a primeras horas de la mañana, el barco llegó al puerto de Granadilla de Abona para llevar a cabo la evacuación de sus 147 pasajeros.

Desembarco en Granadilla de Abona El MV Hondius, un crucero de expedición especializado en navegar el hielo ártico, desembarcó en el puerto a primera hora de la mañana. Al arribar, se confirmó que **ninguno de los pasajeros** mostraba síntomas de la enfermedad, que lamentablemente causó la muerte de tres viajeros y contagió a otros cuatro.

Operativo de Evacuación La operación de desembarco comenzó a las 7:17, momento en el que amaneció en Tenerife. Los pasajeros, hombres y mujeres de **23 nacionalidades**, fueron evacuados de forma organizada y segura. Los primeros en descender fueron 14 ciudadanos españoles, quienes fueron transportados en lanchas de la Unidad Militar de Emergencias y luego en autobuses asépticos hacia el aeropuerto.

Cuarentena en Madrid A las 12:40 del mediodía, los 13 pasajeros españoles y un tripulante abordaron un avión militar con destino a Madrid, donde cumplirán una cuarentena en el hospital Gómez Ulla, a menos que desarrollen síntomas.

Seguimiento de Otros Pasajeros Un segundo grupo, compuesto por cinco franceses, también fue desembarcado bajo estrictas medidas de protección. Para esta tarde, se esperaba la llegada de aviones que repatriarían a pasajeros de Turquía, Irlanda y Reino Unido.

Preocupaciones de las Autoridades Canarias El gobierno de Canarias mostró preocupación por la prolongación del operativo, pidiendo garantias sobre la duración del mismo. «No vamos a ser cómplices de algo que pone en peligro la seguridad de nuestra tierra», afirmó el presidente canario, Fernando Clavijo.

Operativo Sin Precedentes La ministra de Salud española, Mónica García, confirmó que el procedimiento se estaba llevando a cabo con todas las medidas de seguridad. «Esto no es otro COVID. El riesgo para el público es bajo», reafirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom, quien también fue partícipe del operativo. Aseguró que, tras años de evaluación del virus, su comportamiento presenta un riesgo controlado.