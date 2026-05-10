Bullrich avanza en su carrera política

Patricia Bullrich ha tomado la delantera al criticar abiertamente las tácticas del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una creciente controversia que involucra el incremento de su patrimonio desde que asumió funciones públicas.

Desde su posición como senadora, Bullrich sigue teniendo un peso considerable en el ámbito político, participando activamente en reuniones del Gabinete y en la mesa de decisiones del gobierno. Su influencia se hace palpable, particularmente en un momento de crisis que afecta a Adorni, quien se encuentra en el centro de un escándalo que ha desviado la atención de sus prioridades legislativas.

Un Descontento Creciente

A inicios de abril, tras un mes de revelaciones sobre irregularidades, el círculo cercano de Bullrich comenzó a expresar su descontento con la forma en que Adorni y el gobierno manejaban las acusaciones. Varios funcionarios también murmuraban críticas en privado mientras seguían dando apoyo público a Adorni, a pesar del estancamiento en la gestión del Gabinete.

Fricciones y Conflictos Internos

La tensión entre Bullrich y la Secretaría General de la Presidencia ha ido en aumento, con acusaciones de desconfianza mutua. Bullrich, que no se considera leal al proyecto de Javier Milei, ha cuestionado la solidez política del actual gobierno.

Una Declaración Directa que Sacudió al Gobierno

En un desayuno con empresarios, Bullrich afirmó que Adorni «ya se debería haber ido», un comentario que no pasó desapercibido para el círculo de Milei. Aunque el informe de Adorni ante los diputados parecía haber aplacado un poco la tormenta, la calma fue efímera.

Nuevos Testimonios que Elevan la Presión

La situación se complicó más con el testimonio de un trabajador que reveló gastos extraordinarios en la propiedad de Adorni, aumentando así la presión sobre su gestión. Ante el silencio persistente de Adorni sobre las sospechas en su patrimonio, Bullrich decidió dar un paso adelante al comunicarle a Milei su opinión sobre la necesidad de su destitución.

La Respuesta del Presidente y del Jefe de Gabinete

La reacción de Milei fue inmediata, llamando al aire para contrarrestar los comentarios de Bullrich, quien a la vez había hecho su aparición en medios de comunicación, sorprendiendo a todos, incluidos sus seguidores. Adorni intentó minimizar el impacto de las críticas, pero sus respuestas parecieron llenas de ambigüedades.

Posiciones en Conflicto y Estrategias Futuras

En reuniones del Gabinete, Bullrich no volvió a repetir públicamente sus críticas, pero algunas fuentes indicaron que Milei reafirmó su apoyo a Adorni. Mientras tanto, Bullrich continúa conectándose con Mauricio Macri y sugiere que una nueva estrategia política se gestaría desde el círculo rojo.

Un Futuro Electoral Incierto

La situación para Bullrich es compleja. A medida que el panorama político se vuelve más impredecible y ante la posibilidad de que Milei busque la reelección, surgen preguntas sobre cómo se posicionará Bullrich en este nuevo escenario. Pese a su distanciamiento del oficialismo, algunos la ven como una líder con potencial capacidad de atraer al electorado anti-Milei.