Córdoba acoge el primer congreso sobre ‘Soledad No Deseada’: Un llamado a un cambio social silencioso

La ciudad de Córdoba será anfitriona del I Congreso Argentino sobre Soledad No Deseada, un evento que promete profundizar en un tema que, a nivel global, tiene un impacto cada vez mayor en la sociedad.

El congreso se llevará a cabo el 18 y 19 de mayo en la Universidad Provincial de Córdoba, donde se reunirán expertos, investigadores y funcionarios de diversas partes del país y del extranjero. Este evento busca poner en la agenda pública la problemática de la soledad no deseada.

Un Problema de Salud Pública Reconocido

El intendente Daniel Passerini ha señalado la soledad no deseada como «la epidemia del siglo XXI», subrayando que no se trata solamente de un malestar emocional, sino de un factor que afecta seriamente la salud física y mental de las personas. “Debemos abordar esta cuestión desde las políticas del Estado”, afirmó.

Una Iniciativa Colaborativa

El congreso es impulsado por la Municipalidad de Córdoba, en colaboración con instituciones académicas y sociales. Esta unión busca ofrecer una respuesta integral al fenómeno de la soledad. “Nuestro compromiso es transformar a Córdoba en una ciudad que acompaña e integra a sus habitantes, evitando que nadie se sienta solo”, agregó Passerini.

Explorando el Contexto Social de la Soledad

Este encuentro tiene como objetivo analizar un fenómeno complejo que se relaciona con la fragilidad de las conexiones sociales, las transformaciones demográficas y culturales de la vida urbana. Otras ciudades del mundo ya han comenzado a implementar políticas específicas, reconociendo que la calidad de vida se sostiene no solo en la infraestructura, sino en la red de relaciones sociales que mantiene unida a la comunidad.

Datos Reveladores sobre la Soledad en Córdoba

Durante las jornadas, también se presentará el primer estudio local sobre la percepción de la soledad entre los cordobeses, realizado por el «Observatorio de la Soledad No Deseada». Este estudio se considera fundamental para orientar futuras políticas públicas en la ciudad.

Expertos y Debates en el Programa

El evento contará con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales en áreas como salud, políticas públicas e investigación social. Entre ellos, se encuentra Juan Carlos Mansilla, secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del municipio, quien se centra en políticas de abordaje territorial en la ciudad. Además, se organizarán mesas de debate, talleres, y presentaciones sobre el impacto del envejecimiento poblacional, la relación entre los vínculos sociales y la salud mental, y estrategias comunitarias para fortalecer la inclusión social.

Un Paso Hacia un Futuro Mejor

Desde el municipio, se enfatiza que este congreso no será únicamente un evento académico, sino el inicio de una estrategia más amplia para prevenir el aislamiento social y reforzar el tejido comunitario. La propuesta incluye la creación de redes institucionales a nivel nacional e internacional y la promoción de iniciativas que ayuden a reconstruir las relaciones sociales.

Con esta significativa iniciativa, Córdoba se posiciona como pionera en el abordaje de un fenómeno que, cada vez más, se reconoce como un desafío clave para nuestras sociedades contemporáneas.