Korn en Argentina: Guía completa para el show en Parque Sarmiento

El legendario grupo Korn regresa a Buenos Aires este domingo 10 de mayo, en una presentación que promete ser inolvidable. La banda, pionera del metal alternativo, celebra más de 30 años de éxitos en un show que electrizará al público argentino.

Un Regreso Esperado

Después de más de nueve años sin pisar suelo argentino, Korn llega para reencontrarse con sus fervientes seguidores. Este esperado recital será una oportunidad única para disfrutar de su potente repertorio, que abarca tres décadas y muchos de sus clásicos.

Un Line-Up Sorpresivo

El show contará con la participación de Spiritbox, banda canadiense de metal moderno que hará su debut en Argentina. También se presentará Seven Hours After Violet, un grupo de metalcore estadounidense que se unirá a la fiesta. Para añadir más emoción, se confirma la actuación de Las Tussi, la banda de punk rock femenina originaria de Mar del Plata.

Recorrido Internacional

Antes de llegar a Buenos Aires, la banda ha recorrido otras ciudades de Latinoamérica, tocando en Santiago de Chile. Tras su presentación en Argentina, Korn continuará su tour en Asunción, São Paulo y Ciudad de México.

Entradas a la venta

Los fanáticos aún pueden adquirir entradas para el recital en el Parque Sarmiento. Los precios comienzan en $115.000, más cargo por el servicio, y están disponibles en www.allaccess.com.ar. El acceso al parque se realiza por Avenida Ricardo Balbín 4750.

Éxitos que Marcaron Época

Este recital promete ser un viaje musical a través de los grandes éxitos de Korn. Clásicos de álbumes emblemáticos como Korn, Follow the Leader e Issues resonarán en el Parque Sarmiento. El público podrá corear himnos como Blind, Freak on a Leash y Falling Away From Me, disfrutando de la energía y la entrega que han hecho de la banda un ícono del metal moderno.