El PRO Debate sobre la Gobernabilidad de Milei y la Ciudad, Macri Convoca a Sus Legisladores

La organización del PRO está en plena ebullición, con el Mundial como telón de fondo que definirá alianzas y candidaturas. La mirada del partido se centra en las elecciones de 2027, donde se anticipan tensiones tanto a nivel nacional como provincial, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires.

Convocatoria Clave: Macri Llama a Legisladores

El expresidente Mauricio Macri ha convocado para el jueves 28 a legisladores porteños y bonaerenses en la sede del PRO, ubicada en Balcarce 400. La cita, programada para las 9 de la mañana, tiene como objetivo delinear la estrategia nacionaly definir las acciones del PRO tanto en la Provincia como en la Ciudad. Además, se planean visitas a Cuyo y la Patagonia en un intento de reforzar la presencia del partido en el territorio.

Juventud y Renovación: El Mensaje de Soledad Martínez

Soledad Martínez, vicepresidenta del PRO y intendenta de Vicente López, ha subrayado la necesidad de proponer nuevas figuras y abrirse a distintos espacios de negociación. Según ella, las elecciones de 2026 requieren un PRO fortalecido y con un elenco de líderes jóvenes dispuestos a enfrentar el desafío electoral.

Estrategia Territorial: Fernando de Andreis en Movimiento

Fernando de Andreis, flamante secretario general del partido y brazo derecho de Macri, ha comenzado una serie de giras por el interior del país. Su misión incluye la identificación y posicionamiento de 180 candidatos a intendente, buscando representar el 80% del electorado nacional. Un trabajo monumental que enfrenta resistencias internas.

Córdoba y Sus Desafíos Internos

Las batallas internas también se hacen sentir en Córdoba, donde se ha judicializado la reciente elección interna ganada por Oscar Tamis, quien carece del apoyo de Macri. La situación resalta la necesidad de una normalización en los distritos, tarea que fue confiada a De Andreis por el propio Macri.

Movimientos en Santa Fe

Gisela Scaglia, exvicegobernadora de Santa Fe, ha tomado la delantera en su provincia al agrupar a diputados y dirigentes bajo el lema ‘PRO Federal’, donde ha insistido en la importancia de la ‘Ficha Limpia’.

La Visión del PRO sobre el Gobierno de Milei

A medida que se desarrollan estos movimientos, el PRO discute la gobernabilidad de Javier Milei y el futuro de sus relaciones. Mientras algunos sectores consideran la posibilidad de soltar apoyo al Gobierno, otros abogan por mantener la alianza en la perspectiva de las elecciones de 2027.

Un Encuentro Clave en la Provincia

En un reciente encuentro en la Provincia, el ministro del Interior, Diego Santilli, y dirigentes del PRO manifestaron su apoyo a un acuerdo con la coalición libertaria, visualizando a un candidato del PRO para la gobernación. Las anticipaciones sugieren que Axel Kicillof podría desdoblar las elecciones, lo que complica aún más el escenario.

La Relación del PRO con el Gobierno Nacional

En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri navega la relación con los libertarios bajo la premisa de evitar críticas al Gobierno nacional. Con acuerdos estratégicos como el relacionado con la nueva cárcel en Marcos Paz, busca mantener la cohesión.

La Estrategia de Reelección y Posicionamiento

El PRO capitaliza su imagen a través de nuevas campañas gubernamentales centradas en el concepto de «orden», abarcando desde la seguridad hasta la limpieza del espacio público. Esta comunicación persigue fortalecer la percepción del partido ante la ciudadanía mientras se afianzan las alianzas necesarias para el futuro electoral.

Los Primos Macri en la Mira

Durante un reciente encuentro, Mauricio y Jorge Macri debatieron sobre la dirección del PRO y señalaron a funcionarios en quienes no tienen confianza. Este intercambio revela el clima tenso y la necesidad de ajustes en la gestión, todo en un contexto electoral cada vez más competitivo.