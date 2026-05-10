“RITMO DEL RIGI: ¿Dólares Anunciados vs. Dólares Reales?”

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en las próximas semanas se acelerará la aprobación de múltiples proyectos que podrían sumar más de USD 140.000 millones. A pesar de las promesas, los datos del Banco Central revelan una discrepancia considerable entre las inversiones anunciadas y las reales.

En una reciente entrevista con la Televisión Pública, Luis Caputo destacó que varios proyectos bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) están en camino de acelerarse. “Vamos a estar más cerca de los USD 140.000 millones que de USD 100.000 millones”, afirmó el ministro, quien se mostró optimista respecto al impacto de estas iniciativas.

Proyectos de Gran Envergadura: ¿Qué se Está Anunciando?

Uno de los anuncios más significativos proviene de Chevron, que planea enviar un proyecto bajo el RIGI por más de USD 10.000 millones en los próximos días. En su viaje a Estados Unidos, Caputo se reunió con la dirección financiera de la compañía, quienes aseguraron el envío del proyecto pronto.

Expectativas y Realidades

A pesar del optimismo, analistas como Camilo Tiscornia, director de la consultora C&T, advierten que los montos anunciados tienden a ser estimativos y que su ejecución real puede llevar tiempo. “Son proyectos de largo plazo, no se ve todo ese desembolso de inmediato”, explicó Tiscornia.

Flujos de Divisas: Un Análisis Crítico

Según el último informe del Banco Central, el flujo neto acumulado de dólares por proyectos RIGI alcanzó USD 762 millones hasta marzo de 2026. Aunque hubo un saldo bruto positivo de USD 1.205 millones, los egresos imputan a USD 452 millones.

Retrasos en la Aprobación: Respuesta del Gobierno

Consultado por Infobae sobre la cuestión de retrasos en las aprobaciones de proyectos, el canciller Pablo Quirno negó cualquier demora, aclarando que la empresa presenta los proyectos y el Comité RIGI realiza el análisis correspondiente.

Las Principales Iniciativas Aprobadas

Entre los proyectos clave aprobados se encuentran el desarrollo de LNG por Southern Energy, que representa USD 15.200 millones, y «Los Azules» de McEwen Copper, valorizado en USD 2.700 millones. La construcción del oleoducto “Vaca Muerta Oleoducto Sur”, que demanda USD 2.900 millones, también es un hito importante.

Proyectos en Evaluación

El total de iniciativas en evaluación supera actualmente los USD 95.000 millones, con un enfoque especial en energías renovables, minería y obras de infraestructura. A pesar de las promesas de inversión, persiste la preocupación sobre la diferencia entre lo anunciado y lo que realmente ingresa al país.