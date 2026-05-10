Revelan que pastor descubre supuesta base secreta israelí en el desierto iraquí

La reciente noticia sobre la instalación de una base militar secreta israelí en Irak antes del inicio del conflicto con Irán ha generado un gran revuelo. Este hallazgo, que implica importantes dimensiones geopolíticas, invita a un análisis profundo de sus repercusiones en la región.

Según un informe del Wall Street Journal, Israel estableció covertamente una base militar en la provincia de Anbar con el objetivo de proporcionar cobertura aérea a sus operaciones en la región. Esta medida, tomada en febrero, incluyó la participación de fuerzas especiales y unidades de búsqueda y rescate israelíes, diseñadas para responder a la eventual caída de aviones de guerra en territorio iraní.

Detalles sobre el descubrimiento de la base

Curiosamente, la base no fue identificada por agencias de seguridad iraquíes, sino por un pastor local que observó actividades militares sospechosas, como movimientos de helicópteros y disparos. Su alerta llevó a las fuerzas iraquíes a lanzar una investigación de inmediato. Sin embargo, Israel actuó de forma expedita, realizando ataques aéreos que resultaron en la muerte de un soldado iraquí.

Las autoridades iraquíes cuestionaron las circunstancias del ataque, culpando a Estados Unidos por la operación. El comandante adjunto de operaciones del ejército iraquí, Qais al-Mohammadi, indicó: «Esta operación imprudente se llevó a cabo sin coordinación ni aprobación». Por otro lado, otro oficial militar expresó su inquietud, sugiriendo que la situación podría indicar la presencia de fuerzas en el terreno, respaldadas desde el aire y que operaban más allá de las capacidades de sus unidades.

Las razones detrás de la ubicación en el desierto iraquí

Expertos en inteligencia han explicado que el vasto desierto occidental de Irak brinda un entorno idóneo para este tipo de instalaciones secretas, dado su escaso nivel de población y su extensión. «Era esencial que Bagdad realizara reconocimientos y verificaciones antes de cualquier movimiento», señalaron.

Esta región desértica, que se extiende al oeste del río Éufrates en Anbar, conecta con el desierto de Siria y Jordania, y está densamente habitada por beduinos. Abarca aproximadamente el 23% del territorio iraquí e incluye localidades como al-Qaim, Anah, Hit y Rutba. Además, se considera rica en recursos naturales, con reservas confirmadas de fosfatos estimadas en alrededor de dos mil millones de toneladas.

Estos acontecimientos se desarrollan en un contexto político y militar sumamente complejo, donde Bagdad intenta equilibrar su relación con dos aliados poderosos: Washington y Teherán. En este delicado equilibrio, Estados Unidos sigue presionando a Irak para desarmar grupos aliados a Irán que considera terroristas, los cuales han sido responsables de ataques a intereses estadounidenses en el país, desde la embajada en Bagdad hasta instalaciones diplomáticas y petroleras operadas por empresas extranjeras.