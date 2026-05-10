El único argentino a bordo del crucero del hantavirus: su relato sobre la crisis sanitaria en el MV Hondius

Aventura en Alta Mar: Argentino Aislado Tras Brote de Hantavirus en Crucero

Un brote de hantavirus ha sacudido la vida a bordo del crucero MV Hondius, que arribó a Canarias con un grupo de aproximadamente 150 pasajeros en cuarentena. Entre ellos se encuentra Carlos, el único argentino a bordo, quien comparte su experiencia en medio de esta crisis sanitaria.

En declaraciones realizadas, Carlos relató las dramáticas circunstancias que rodearon el brote, destacando el apoyo de la Cancillería argentina y su próximo proceso de cuarentena.

Un Viaje que Comenzó con Esperanza

El MV Hondius zarpó el 1 de abril desde Ushuaia hacia las islas Georgias del Sur, seguido de una escala en la remota isla Tristán de Acuña, considerada el lugar habitado más aislado del mundo. Allí fue donde comenzaron a surgir problemas.

Los Primeros Síntomas

“Recibimos la noticia de que un matrimonio holandés había caído enfermo, inicialmente con fiebre”, recordó Carlos. Desafortunadamente, el hombre falleció y, aunque el capitán lo comunicó como una muerte natural, pronto se encendieron las alarmas al conocerse más detalles y la desaparición de otro pasajero.

Un Escenario de Crisis

Desde Tristán de Acuña, el barco se dirigió hacia Santa Elena para desembarcar a la viuda del primer fallecido. Sin embargo, tras el deceso de la mujer, se realizaron pruebas de salud a los pasajeros, lo que desencadenó el protocolo de cuarentena.

Nuevo Destino: Canarias

Inicialmente con rumbo a Cabo Verde, el crucero tuvo que cambiar su destino a Canarias y, durante el trayecto, se reportó un nuevo caso positivo, también de un pasajero británico. A pesar de la situación, Carlos afirmó que no se sentía alarmado. “No había un clima preocupante; estaba solo y no había tenido contacto con los contagios”, explicó.

La Ayuda de la Cancillería

El argentino también expresó su gratitud hacia la Cancillería argentina, elogiando su trabajo constante y disponibilidad. “Estuvieron en contacto permanente y me ofrecieron la opción de pasar la cuarentena en España o en Holanda”, añadió.

El Futuro de un Viajero Apasionado

Carlos optó por Holanda y ahora aguarda su vuelo desde Canarias. “Los holandeses se van a sus casas bajo aislamiento y los demás seremos ubicados en hoteles”, detalló. Además, mencionó que le realizarán análisis de sangre y controles periódicos.

A pesar de su amor por la navegación, Carlos se siente ansioso por regresar: “Nunca había estado tanto tiempo fuera; este viaje debía concluir el 5 de mayo, pero ahora se extenderá al menos 15 días más”, concluyó.