Gaiman Brilla en el Festín de Sabores de Comodoro Rivadavia con el Citron como Protagonista

La localidad de Gaiman se suma por primera vez al reconocido festival gastronómico «Festín de Sabores», que se lleva a cabo en Comodoro Rivadavia, resaltando su identidad cultural y el emblemático citron como protagonista.

El evento, que se desarrolla durante el 9 y 10 de mayo, cuenta con la participación del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut. Gaiman se une a un espacio donde se destaca la oferta de productores locales que portan el sello Origen Chubut, promoviendo los sabores únicos y la rica gastronomía de la provincia.

El Citron: Un Tesoro Local

El primer día del festival, Gaiman tuvo una destacada actuación en el escenario principal, donde se presentó el citron, fruto icónico de la región. Durante la exposición, se compartieron detalles sobre su producción, cultivo, y los numerosos usos culinarios que ofrece, lo que generó gran interés entre los asistentes.

Experiencias Gastronómicas en Vivo

Una de las atracciones más esperadas fue la elaboración en vivo de un alfajor innovador, creado por chefs del Instituto de Cocina de Comodoro Rivadavia. Esta deliciosa opción, que incluye ganache de chocolate blanco, queso parmesano y un corazón de citron, cautivó a los presentes, demostrando la versatilidad de este fruto. Además, el stand del Ministerio de Turismo ofreció degustaciones de vinos y otros productos locales, enriqueciendo aún más la experiencia gastronómica del festival.