Irán responde a propuesta de EE. UU. para finalizar la guerra a través de mediación pakistaní

Título: Respuesta de Irán a Propuesta de EE.UU. en Medio de Tensión en el Golfo Pérsico

Bajada: En un giro reciente de los acontecimientos, Irán ha presentado su respuesta a un nuevo plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto en la región, mientras las tensiones continúan aumentando con ataques a embarcaciones en el Golfo.

La República Islámica de Irán ha enviado su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para concluir la guerra en curso, utilizando como mediador a Pakistán. Esto fue informado por medios locales el domingo, aunque no se proporcionaron detalles específicos.

Según la agencia de noticias oficial IRNA, «La República Islámica de Irán entregó hoy (domingo) su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra». La respuesta de Irán se centra en temas cruciales como «el cese del conflicto y la seguridad marítima» en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Contexto Detrás de la Propuesta Americana

La reacción de Irán llega después de que se divulgara que el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, junto con el Secretario de Estado, Marco Rubio, se reunieron el sábado con el primer ministro de Qatar para abordar la situación bélica.

El plan de Washington busca formalmente cerrar el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, condicionado a que Irán acepte los términos antes de iniciar negociaciones sobre temas más polémicos, como el programa nuclear iraní.

Incidentes Recientes en el Golfo

En medio de este clima de tensión, se han reportado ataques con drones a varios objetivos en el Golfo. Uno de los drones impactó un buque de carga rumbo a Qatar, lo que llevó a Teherán a advertir a Estados Unidos sobre posibles respuestas militares.

De acuerdo con la Guardia Revolucionaria Islámica, «Cualquier ataque a petroleros y embarcaciones comerciales iraníes resultará en un ataque contundente contra uno de los centros estadounidenses en la región y en barcos enemigos».

Intervención de Qatar y Consecuencias de los Ataques

El ministerio de defensa de Qatar reportó que un pequeño incendio se produjo en el buque comercial, aunque no hubo víctimas. Por otro lado, Kuwait informó haber repelido un ataque de dron en la madrugada.

Además, Corea del Sur informó que uno de sus cargueros, que ya había sufrido daños en el estrecho de Ormuz, fue impactado por «dos aeronaves no identificadas», y se está llevando a cabo un análisis de restos del motor para determinar la procedencia del ataque, aunque Irán ha negado su implicación en el incidente del 4 de mayo.

Diálogo y Crisis Regional

En una conversación telefónica el sábado, el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, expresó al canciller iraní, Abbas Araghchi, que utilizar el estrecho de Ormuz como un «instrumento de presión» solo profundizará la crisis en Oriente Medio, según indicó el ministerio de exteriores qatarí.