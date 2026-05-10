Hantavirus en el Crucero MV Hondius: Últimas Noticias y Llegada de Pasajeros a España (10 de mayo)

En medio de incidentes vinculados al hantavirus en el crucero MV Hondius, la Organización Mundial de la Salud asegura que el peligro de contagio es bajo, aunque se implementan medidas de precaución a nivel global.

En una conferencia de prensa celebrada el domingo en el puerto de Grandilla de Abona, Tenerife, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, abordó el reciente brote de hantavirus asociado con el crucero MV Hondius. Aseguró que la probabilidad de transmisión del virus es mínima, enfatizando que la organización y las autoridades sanitarias están en alerta.

Coordinación Internacional y Precauciones Adoptadas

Durante la conferencia, Adhanom destacó la colaboración entre países para gestionar la situación. Junto a la ministra de Sanidad española, Mónica García, supervisaron el desembarco de pasajeros y tripulación, garantizando que el procedimiento se lleva a cabo bajo estrictas medidas sanitarias.

Investigaciones Fundadas en Evidencias Científicas

El director de la OMS subrayó que su evaluación sobre el bajo riesgo de contagio se basa en exhaustivas investigaciones y análisis del virus. Sin embargo, reiteró que los países, incluyendo Estados Unidos, están activando protocolos para contener cualquier posible eventualidad.