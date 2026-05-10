EN VIVO: Segundo día de honras fúnebres por Germán Vargas Lleras en Bogotá

El Legado de Germán Vargas Lleras: Homenajes y Reflexiones de Líderes Colombianos

La reciente muerte de Germán Vargas Lleras ha conmocionado a Colombia, mostrando la huella que dejó en la política del país. Desde varios sectores, se han realizado sentidas declaraciones que destacan su trayectoria y el impacto de su liderazgo.

Alex Char: Un Lamento por la Falta de Líderes Visionarios El alcalde de Barranquilla, Alex Char, expresó su pesar por la partida de Vargas Lleras, subrayando la necesidad urgente de líderes con una visión de Estado en un país enfrentado a la inseguridad y la extorsión. «Hoy más que nunca, necesitamos un hombre como él al frente de esta nación», señaló.

Bruce Mac Master: Un Defensor de la Democracia El director de la Andi, Bruce Mac Master, también rindió homenaje a Vargas Lleras, describiéndolo como una de las voces más significativas en el debate público colombiano. «Colombia perdió a un defensor de la democracia y un analista agudo de nuestra realidad», comentó.

Reacciones en Redes y Recuerdos de Logros Las redes sociales se inundaron de mensajes recordando el legado político de Vargas Lleras, quien ocupó varios cargos importantes, siempre enfocado en obras de impacto social. El representante a la Cámara, Julio César Triana, le rindió un emotivo tributo, afirmando que entendió la política como un arte para mejorar la vida de los ciudadanos.

El Duelo Institucional: Homenajes Públicos El cuerpo de Germán Vargas Lleras se encuentra en el Palacio de San Carlos, donde ciudadanos y autoridades están invitados a rendir homenaje. Las ceremonias son una oportunidad para recordar su legado y expresar condolencias a su familia y allegados.

Nancy Patricia Gutiérrez: Un Estadista Visionario La exministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, también homenajeó a Vargas Lleras, describiéndolo como un «estadista visionario» y un hombre de carácter firme, cuyo legado perdurará en la historia del país.

Reflexiones de Líderes Actuales El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, destacó la capacidad de Vargas Lleras como un político comprometido con la seguridad y el progreso de Colombia, señalando que debería ser recordado como un posible presidente, no solo como un exvicepresidente. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo describió como un «hombre de proyectos» que siempre se centró en la acción, alejándose de la charlatanería común en la política actual.