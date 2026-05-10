Impacto del Hantavirus en Tierra del Fuego: La crisis que preocupa a Europa

Un inusual giro de acontecimientos ha llevado al MV Hondius a Tenerife en lugar de su destino previsto, Cabo Verde. La razón: un brote de hantavirus en Argentina que ha dejado tres muertes y seis casos confirmados.

El crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia el primero de abril, se dirigía a Cabo Verde cuando un brote de hantavirus cambió por completo su ruta y destino.

Un Brote Inesperado

El crucero, con 114 pasajeros y 61 tripulantes de 22 países, tuvo que modificar su itinerario en medio de un brote de hantavirus, una enfermedad de transmisión potencialmente grave. Este virus ha sido vinculado a la muerte de tres personas en la provincia de Tierra del Fuego, Argentina.

Origen del Brote

El dr. Juan Facundo Petrina, epidemiólogo a cargo de la salud pública en la región, subrayó que no hay registro de hantavirus en la provincia en décadas. “Desde 1996, no hemos reportado ningún caso en Tierra del Fuego. Es poco probable que la enfermedad se haya originado aquí”, afirma Petrina, enfatizando que las características climáticas y la falta de hábitat del ratón colilargo, el principal transmisor, dificultan el contagio local.

Teoría del Vertedero

Una teoría que ha circulado sugiere que algunos pasajeros contrajeron el virus en un vertedero cercano, donde la fauna como ratas atrae a turistas para la observación de aves. Este rumor ha sido desmentido por expertos locales. “Los roedores urbanos presentes allí no son portadores del hantavirus. La hipótesis de contagio en el basural nos parece poco probable”, dice Petrina.

Investigación en Curso

El Ministerio de Salud de Argentina ha enviado un equipo de expertos para investigar la situación. “Estamos trabajando para rastrear la posible circulación del virus en Tierra del Fuego. Esto es fundamental para restaurar la confianza de los turistas”, asegura el dr. Petrina.

Impacto en la Industria Turística

Tierra del Fuego es un importante destino turístico, siendo Ushuaia la puerta de entrada a la Antártida. Aunque no ha habido cancelaciones hasta ahora, el impacto podría sentirse en los próximos meses. “La salud de las personas es prioritaria, pero queremos que el turismo continúe sin contratiempos”, señala Juan Manuel Pavlov, secretario de turismo local.

Los Turistas Siguen Llegando

A pesar de la incertidumbre, turistas como David Bompart y su pareja, Daniela Sandoval, continúan disfrutando de su viaje. “Planeamos este viaje desde octubre y estábamos al tanto de la situación, pero decidimos seguir adelante. No había casos confirmados aquí”, relata David.