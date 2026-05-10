Hantavirus en el crucero MV Hondius: Pasajero francés con síntomas genera alerta y se toman medidas de aislamiento

La alerta se ha encendido tras la repatriación de cinco franceses del crucero MV Hondius, donde un brote de hantavirus ha dejado enfermos a varios pasajeros. Uno de ellos presenta síntomas preocupantes, según informa el primer ministro Sébastien Lecornu.

Síntomas Detectados Durante el Vuelo

Durante el vuelo de repatriación hacia Francia, uno de los cinco evacuados mostró síntomas relacionados con el hantavirus. Lecornu indicó que estos pasajeros fueron rápidamente colocados en «aislamiento estricto» hasta que se realicen nuevas evaluaciones médicas.

Medidas de Precaución Sanitaria

El primer ministro también anunció la firma de un decreto para activar un protocolo específico de aislamiento para aquellos que hayan estado en contacto con infectados. «Es crucial proteger a la población general», enfatizó Lecornu.

Atención Médica y Evaluaciones en Francia

Al aterrizar en Francia, los cinco evacuados fueron ingresados a un régimen de aislamiento inmediato. Se están realizando pruebas diagnósticas y se les está proporcionando atención médica especializada para determinar la extensión de su salud.

Respuesta de la Ministra de Salud

La ministra de Salud de Francia se trasladará al país en breve para ofrecer detalles actualizados sobre la situación epidemiológica y las medidas que está implementando el Gobierno para contener el brote.

Situación de Pasajeros Estadounidenses

A la par de estas medidas, se ha anunciado la repatriación de 17 pasajeros estadounidenses, quienes se encontraban a bordo del *MV Hondius*. A pesar de que tres personas han fallecido y otros han enfermado, el director interino de los CDC, Jay Bhattacharya, aseguró que los evacuados no serán puestos automáticamente en cuarentena.

Transición al Centro Especializado en Nebraska

Los pasajeros estadounidenses, que no presentan síntomas, serán trasladados a un centro especializado en Nebraska para una evaluación completa. Bhattacharya pidió a la población mantener la calma y subrayó que la situación no es comparable a la de Covid-19.