Vialidad Nacional acelera la provisión de sal para el operativo invernal 2026

¡Preparativos Invernal en Chubut! Vialidad Nacional Refuerza la Seguridad Vial

Con miras a la temporada de nevadas, Vialidad Nacional intensifica sus esfuerzos en Chubut, asegurando que las rutas permanezcan transitables y seguras.

Este fin de semana, Vialidad Nacional ha comenzado el abastecimiento de sal sólida en diferentes campamentos viales de la provincia de Chubut, en el marco de los preparativos para el Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2026.

Objetivo: Rutas Seguras Durante el Invierno

La iniciativa busca garantizar la seguridad en las rutas nacionales durante la época de bajas temperaturas y nevadas, un desafío que se vuelve prioritario año tras año.

Abastecimiento Estratégico en Puntos Clave

Uno de los puntos destacados en esta oportunidad fue el campamento de Pampa Salamanca, que se encarga de la Ruta Nacional 3 entre Salamanca y Comodoro Rivadavia.

Asimismo, otro camión abasteció el campamento invernal de Paso de Indios, que se ocupa de la Ruta Nacional 25 en el tramo entre esa localidad y Los Altares.

Continuidad en la Distribución de Sal

Desde el organismo nacional se ha confirmado que la distribución de sal sólida seguirá realizándose en el resto de los campamentos viales de la provincia durante los próximos días, garantizando una cobertura integral en la preparación para el invierno.