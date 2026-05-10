Última Hora: Hantavirus en el Crucero MV Hondius – 14 Españoles Evacuados a Canarias para Cuarentena

La salud de los pasajeros es la prioridad en Granadilla tras el desembarco del MV Hondius, donde se han confirmado varios casos de hantavirus.

Estado Actual del MV Hondius en Granadilla

El MV Hondius, un crucero en el que se ha detectado un brote de hantavirus, se encuentra fondeado en el puerto de Granadilla, Tenerife. Hasta ahora, se han reportado seis infecciones confirmadas y tres muertes. En respuesta a la situación, las autoridades han organizado un operativo de evacuación para salvar a los 147 pasajeros y miembros de la tripulación que se encuentran a bordo, todos asintomáticos.

Repatriación de Pasajeros y Tripulantes

La operación de desembarco iniciará en las próximas horas y se espera que los pasajeros españoles sean los primeros en partir hacia Madrid para cumplir con la cuarentena en el Hospital Gómez Ulloa. En total, un grupo de 30 tripulantes permanecerá en el buque para llevarlo de regreso a su puerto base en los Países Bajos una vez que se complete el desembarco.

Advertencias de las Autoridades Sanitaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a todos los que aún permanecen a bordo como «contactos de alto riesgo», recomendando un seguimiento estricto durante 42 días. Aun así, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que el riesgo para la población local se mantiene en niveles bajos.

Evacuaciones en Progreso: Dificultades y Logística

Situación en Granadilla

El Gobierno de Canarias expresó su desacuerdo con el tiempo previsto para las operaciones de desembarque, ya que estas se extenderán más allá de las 12 horas inicialmente acordadas. Se están organizando vuelos de repatriación que incluyen a ciudadanos de varios países, incluyendo Francia y los Países Bajos, que también están enviando sus propios vuelos para repatriar a sus ciudadanos.

Reacciones Internacionales

Las medidas de repatriación han sido bien recibidas internacionalmente. El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, agradeció a las autoridades españolas por su cooperación, destacando la importancia de la salud pública en esta crisis. Este operativo en el MV Hondius refleja la necesidad de respuestas rápidas y coordinadas ante emergencias sanitarias.

Conclusiones del Emergente Situación

De momento, las autoridades continúan monitorizando la situación. Los esfuerzos de evacuación se prevé que finalicen pronto, asegurando la salud y seguridad de los viajeros. A medida que avanza la situación, el MV Hondius se prepara para regresar a su hogar mientras garantiza que todas las medidas sanitarias adecuadas se lleven a cabo.