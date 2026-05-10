50% de las Cooperativas para Controlar Estacionamiento Suspendidas

Título: Transformación del Servicio de Cuidacoches en Córdoba: Nuevas Normativas para los “Naranjitas”

Bajada: La Municipalidad de Córdoba avanza con una nueva ordenanza que regula el servicio de cuidacoches, dejando a la mitad de las cooperativas fuera del circuito. Esta semana se definirá el futuro de los "naranjitas" en la ciudad.

En Córdoba, la situación de las cooperativas dedicadas al servicio de cuidacoches se vuelve crítica. De las ocho registradas por el municipio, solo cuatro se mantienen activas, mientras que el resto ha sido suspendido, impidiendo que sus asociados se conviertan en “constatadores”.

Nueva Ordenanza en Debate

Esta semana se llevará a votación una nueva normatividad que regulará el sistema de estacionamiento medido en la capital de Córdoba. Entre los cambios propuestos, se establece que únicamente los “naranjitas” pertenecientes a cooperativas autorizadas podrán desempeñar sus funciones.

Cooperativas y Trabajadores en el Sistema Actual

A pesar de que las fuentes municipales registran cerca de 360 asociados en las cooperativas habilitadas, se estima que más de 2,000 personas ofrecen actualmente el servicio de cuidado de automóviles en las calles de la ciudad. Las cooperativas en funcionamiento incluyen:

Cooperativa Movimiento de Trabajadores Naranjitas (M.T.N.) Ltda.

Cooperativa Aparcar Ltda.

Cooperativa Tosco Vive Ltda.

Cooperativa CVA Ltda.

Por el contrario, las cooperativas suspendidas, como La Unión y El Progreso, entre otras, enfrentan dificultades que les impiden operar, como problemas financieros y falta de presentación de balances.

Requisitos para Operar

Noe Quinteros, líder de una de las cooperativas activas, subraya la complejidad de mantener una organización de este tipo, donde se deben cumplir requisitos fiscales y administrativos, además de demostrar antecedentes en aspectos como la cuota alimentaria y la perspectiva de género.

Desafíos y Propuestas

Las autoridades locales han señalado que trabajan con las cooperativas inhabilitadas para regularizar su situación, a pesar de la cifra de trabajadores no autorizados operando en las calles. La normativa vigente otorga prioridad a cooperativas integradas por ex trabajadores del sistema de estacionamiento y a ONG que atienden causas sociales.

Opiniones Divididas

El concejal Javier Fabre ha manifestado su preocupación por el sostenimiento de un sistema que, a su juicio, no ha logrado superar sus problemas estructurales. Según él, sería más efectivo considerar modelos como sociedades anónimas simplificadas o fideicomisos que ofrezcan mayor transparencia y efectividad en la gestión de este servicio vital en las calles de Córdoba.

“No se trata solo de un cambio estético, como modificar el color del chaleco; se requiere un enfoque integral y moderno para abordar este desafío”, concluyó el edil.