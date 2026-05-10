Javier Milei en Vivo: El Gobierno espera buenas noticias sobre inflación amid a las denuncias de Manuel Adorni

Un nuevo episodio de controversia rodea al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras sus intentos de influir en un testigo clave. Los detalles del viaje a Bariloche que involucran a un prominente empresario también están en el centro de la tormenta.

En un giro inesperado, Manuel Adorni se vio envuelto en una trama de supuestas manipulaciones. Hace nueve días, envió mensajes y audios a Matías Tabar, el contratista encargado de reformar su vivienda en el country Indio Cua, ofreciéndole la ayuda de abogados con la intención de orquestar su declaración testimonial. Sin embargo, el intento de persuasión fracasó.

Lo más sorprendente es que Adorni contactó a Tabar desde su propio celular, lo que sorprendió a sus asesores, quienes no podían creer lo que estaba sucediendo. Pero esto no fue todo. Un día después, se comunicó con Eduardo Elsztain, un destacado empresario del país, para dialogar sobre su polémico viaje a Bariloche en junio de 2024.

El Viaje a Bariloche: Lujo y Controversia

Durante su estadía en el exclusivo hotel Lla Llao, del cual Elsztain es accionista, Adorni y su familia disfrutaron de cinco noches de lujos. Sin embargo, el problema surgió cuando el pago por el alojamiento fue realizado cinco meses después de su partida, a través de dos depósitos en HSBC, que hasta ahora la Justicia no ha podido rastrear respecto a su origen.

Implicaciones y Reacciones

Este episodio ha generado un fuerte revuelo en el ámbito político. Las revelaciones sobre la relación entre Adorni y Tabar, así como el escándalo asociado a su viaje de alto perfil, plantean interrogantes sobre la integridad del gabinete y su relación con los empresarios más influyentes del país.