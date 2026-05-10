Premios Platino 2026: El Eternauta y Guillermo Francella brillan en la gala

La noche del sábado se iluminó con el talento latinoamericano en la 13° edición de los Premios Platino, donde Guillermo Francella fue homenajeado y la serie «El Eternauta» se alzó con varios galardones en televisión.

Una Gala de Estrellas en México

El Parque Xcaret en México fue el escenario que acogió esta celebración de la industria audiovisual en español y portugués. Con la conducción de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo, se reconocieron los trabajos más sobresalientes del último año en cine y televisión.

Guillermo Francella: Un Homenaje Merecido

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del Premio de Honor a Guillermo Francella. Este galardón, otorgado por Enrique Cerezo, presidente de los premios, celebra la rica carrera del actor argentino, cuyas contribuciones han resonado en toda Latinoamérica.

El Eternauta: La Gran Sorpresa de la Noche

La serie «El Eternauta» se destacó en el segmento televisivo, llevándose múltiples premios que incluyeron el de Mejor Miniserie o Teleserie Iberoamericana. El famoso actor Ricardo Darín fue reconocido con el galardón a Mejor Interpretación Masculina, mientras que César Troncoso y Andrea Pietra también brillaron en sus respectivas categorías. Bruno Stagnaro, creador de la serie, fue premiado por su excepcional dirección.

Andrea Pietra recibió el premio en representación de Ricardo Darín por «El Eternauta».

Cine en el Escenario

En el ámbito cinematográfico, la película «O Agente Secreto» fue galardonada como Mejor Película Iberoamericana de Ficción. El director Kleber Mendonça Filho también recibió el reconocimiento a Mejor Dirección, mientras que Wagner Moura y Blanca Soroa brillaron con sus premios a Mejor Interpretación Masculina y Femenina, respectivamente.

Un Atractivo Musical

La música fue otro de los grandes atractivos de la velada, con impresionantes presentaciones de artistas como María Becerra y Camilo. También se sumaron a la fiesta musical el español Manuel Carrasco y el dúo Tony Grox y LUCYCALYS, dando un toque vibrante a la exitosa gala.

Los Premios Platino 2026 reflejan no solo el talento, sino también la rica diversidad de la producción audiovisual en la región, reafirmando su importancia en el mundo del arte y la cultura.