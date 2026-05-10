La comunidad judía de Damasco lucha por mantener la comida kosher en su mesa.

La comunidad judía de Siria, que en su apogeo contaba con decenas de miles de miembros, se reduce hoy a menos de un centenar. En medio de esta dramática situación, se plantean serias preguntas sobre cómo mantener vivas las tradiciones religiosas, destacándose la búsqueda de alimentos kosher.

En las angostas calles del antiguo Barrio Judío de Damasco, la supervivencia de las prácticas religiosas se ha vuelto un desafío crítico. Bakhor Shamntoub, líder de la comunidad judía en Siria, compartió su perspectiva sobre esta lucha en una reciente entrevista.

Desafíos de la alimentación kosher en Siria

Las estrictas leyes kosher permiten el consumo de cordero, res y pollo, pero con condiciones específicas. El sacrificio debe ser realizado únicamente por un carnicero judío con la debida certificación, una regla que se ha convertido en un obstáculo casi insuperable en Damasco.

“Antes, había un carnicero judío trabajando junto a un musulmán en el distrito de Al-Qassaa. Ahora, el carnicero judío ha salido del país,” recordó Shamntoub. “Independientemente de la técnica del carnicero musulmán, el sacrificio no es considerado kosher.”

Además, el utensilio empleado debe ser de diamante para asegurar un corte lo suficientemente rápido para minimizar el sufrimiento del animal, y existe un protocolo riguroso para verificar la salud del mismo.

Abastecimiento de carne kosher: un rompecabezas complicado

Antes del colapso del régimen de Bashar al-Assad, la comunidad judía importaba carne kosher de Turquía con regularidad, un vínculo que se interrumpió a partir de diciembre de 2024. Actualmente, Shamntoub se ha visto obligado a buscar carne en Turquía personalmente y depende de envíos de familiares en EE. UU., así como de visitas ocasionales de miembros de la comunidad que traen suministros.

En sus esfuerzos por reactivar la producción local de carne kosher, Shamntoub planea introducir a un carnicero judío en Damasco, asegurando que el proceso siga las tradiciones adecuadas.

¿Es viable abrir restaurantes kosher en Damasco?

A pesar de los intentos de revitalizar la cultura culinaria judía, Shamntoub es escéptico sobre la apertura de restaurantes kosher. “Hay muy pocos judíos que permanezcan en la ciudad. Quizás 15 o 20 visitan por un tiempo corto, no hay suficientes para sostener un restaurante”, argumentó.

El Hotel Semiramis ha tomado la iniciativa de ofrecer un menú dedicado a la cocina judía, importando carne y asegurando la preparación según las estrictas normas kosher. Sin embargo, todas las utensilios deben ser completamente nuevos y específicos para este tipo de cocina.

Reacciones diversas entre los dueños de restaurantes

La opinión de los propietarios de restaurantes en el Viejo Damasco es variada. Algunos desconfían del concepto de restaurantes kosher, abogando por una oferta que sea inclusiva a todos. Otros cuestionan la rentabilidad de invertir en técnicas de cocina especializada, dada la escasez de judíos y turistas.

Preocupaciones de seguridad también juegan un papel crucial, ya que la reciente apertura de la sección judía en el Hotel Semiramis generó comentarios hostiles y amenazas online. Sin embargo, algunos ven la posibilidad de que un restaurante kosher pueda atraer a la diáspora judía y ayudar a reconstruir vínculos comunitarios, aunque con retos significativos por delante.