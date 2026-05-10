Ventas Minoristas: Caída Abrumadora en Abril y un Año de Retrocesos

Las ventas de pequeñas y medianas empresas en Argentina sufrieron una nueva caída en abril, extendiendo la tendencia negativa del consumo. Con esta situación, la incertidumbre se apodera del sector.

En abril, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Argentina experimentaron un descenso del 3,2% interanual, lo que marca el duodécimo mes de contracción en el consumo. De este modo, en los primeros cuatro meses del año, se acumula una baja del 3,5%. En comparación con marzo, se registró una disminución desestacionalizada del 1,3%.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó que los consumidores actualmente priorizan productos esenciales y de reemplazo estacional, en un contexto donde se busca activamente promociones y financiamiento. Este cambio en el comportamiento de compra se ha visto impulsado por el incremento en los costos operativos y de servicios, que afecta directamente la rentabilidad de muchos establecimientos.

Interesantemente, mientras las ventas generales decrecen, las ventas online mostraron un crecimiento del 8% interanual, aunque esto no ha sido suficiente para contrarrestar la caída general de las PYMES.

Rubros en Crisis: Los Más Afectados

El informe de CAME reveló que seis de los siete sectores analizados terminaron en terreno negativo. El rubro de bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles fue el más golpeado, con un retroceso del 12,3% interanual y una caída acumulada del 13,1% en el año. Otros sectores como perfumería y textil e indumentaria también vieron descensos, con caídas del 7,2% y 3,7%, respectivamente. En contraste, el sector farmacéutico se destacó como la única excepción, con un aumento del 6,1% en sus ventas interanuales.

Perspectivas para los Comerciantes

En cuanto a la percepción sobre la situación actual, 53,3% de los propietarios encuestados informaron que sus ventas se mantuvieron estables respecto al año anterior, aunque esto representa una mejora ligera del 2,5% en comparación con marzo. Sin embargo, la mirada hacia el futuro es cautelosa: solo 37,2% de los comerciantes espera una mejora en los próximos 12 meses.

El contexto económico actual es visto como desfavorable para el crecimiento, ya que 58,7% de los comerciantes no creen que sea un buen momento para invertir, dejando apenas un 12,6% que planea hacerlo.