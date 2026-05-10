Kicillof: «Los empresarios no invierten por el riesgo Milei, no por el riesgo K».

En un evento vibrante en la Feria del Libro, el gobernador Axel Kicillof presentó la reedición de su obra "De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico". Un análisis profundo que llega a momentos clave de la realidad económica argentina.

Durante una intensa jornada en el pabellón blanco, Axel Kicillof cautivó a un público diverso que abarrotó el salón Victoria Ocampo. Con adultos, jóvenes y niños reunidos en un ambiente de expectación, la presentación recibió aplausos apasionados y gritos de apoyo como “Axel presidente”.

Críticas a la política económica actual

En su intervención, Kicillof no escatimó en críticas hacia la administración actual, señalando que «en la Casa Rosada hay un pretendido especialista que se queda con galardones irrelevantes y promueve una política económica carente de fundamento». Su discurso abordó las contradicciones de la política fiscal y monetaria vigente y su impacto negativo en la población.

Inversiones y la realidad empresarial

Respecto al reclamo del ministro de Economía, Luis Caputo, a los empresarios por la falta de inversiones, Kicillof argumentó que la incertidumbre, representada como “riesgo Milei”, desincentiva a los capitales. «Para invertir, se necesita la certeza de recuperar la inversión», aseguró.

La economía como ciencia social

El exministro de Economía enfatizó que «la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social que refleja la lucha de intereses». Kicillof argumentó que las teorías que atribuyen el desempleo a altos salarios son erróneas y condenó la falta de intervención del Estado para corregir el estancamiento económico.

El legado de Keynes

“Keynes diría que la desocupación y los bajos salarios son un desastre”, dijo Kicillof, abogando por un rol activo del Estado en la economía. «No es suficiente con dejar que el mercado se autorregule; es necesaria una intervención estatal para transformar la realidad de los más desfavorecidos».

Debate sobre el pensamiento económico

El panel, moderado por Candelaria Botto y compuesto por economistas como Diego Giacomini y Alejandro Bercovich, abordó diversas aristas del pensamiento económico. Giacomini criticó las políticas del actual gobierno y cuestionó la visión de Milei, argumentando que la manipulación del tipo de cambio es una estrategia equivocada que ignora las realidades del mercado.

Bercovich aportó su perspectiva al señalar que la obra de Kicillof representa más la voz de un académico que la de un político, lo que podría enriquecer el entendimiento de la economía para todos, incluso para aquellos con visiones opuestas.

Recomendaciones para un mejor entendimiento económico

En un guiño hacia la debilidad del debate actual, Cristian Girard, director de ARBA, sugirió al Presidente leer el libro de Kicillof para comprender las bases de la economía moderna. “Milei debería aprender sobre Keynes y sus implicaciones en nuestra economía”, concluyó.