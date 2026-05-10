¡No te lo pierdas! Llega la segunda temporada de ‘Berlín’, el spin-off de ‘La Casa de Papel’

La segunda semana de mayo trae consigo una variedad de estrenos que cautivarán a los amantes del cine y las series. Desde dramas intensos hasta documentales fascinantes, hay algo para todos.

Berlín y la dama del armiño

Estreno desde el viernes en Netflix.

La popular serie española La casa de papel sigue expandiendo su legado con la segunda temporada de Berlín, un spin-off centrado en el carismático personaje de Pedro Alonso. En esta nueva entrega, Berlín se dirige a Sevilla, no por sus paisajes, sino con el objetivo de llevar a cabo un atraco de una obra de arte invaluable. Un plan meticuloso repleto de ingenio y adrenalina se despliega a medida que su equipo se prepara para el desafío.

La Nueva Serie de Dick Wolf

Estreno el miércoles en Universal+.

Del aclamado productor Dick Wolf, conocido por su trabajo en La ley y el orden, llega una intrigante serie de drama criminal. La trama sigue al agente de la CIA Colin Glass, personaje audaz y temerario, que se une al riguroso agente del FBI Bill Goodman. Con un elenco que incluye a Tom Ellis y Natalee Linez, la serie promete mantener a la audiencia al borde de sus asientos.

Un Futuro Distópico con Santuario

Desde el lunes a las 23, en A3Series.

En una sociedad devastada por el colapso climático, la serie Santuario narra la historia de Pilar, una mujer que explora los secretos de un espacio diseñado para proteger embarazos en medio de la contaminación. A medida que se adentra en este mundo, descubre tensiones y verdades ocultas, lo que la llevará a cuestionar el sistema de protección establecido.

Un Viaje Gastronómico por Italia

Estreno el martes en Disney+.

Stanley Tucci nos invita a descubrir Italia a través de su rica gastronomía. En esta docuserie de National Geographic, se embarca en una travesía para conocer las recetas tradicionales, la tierra y sus gentes. Cada episodio revela cómo la cultura italiana se refleja en sus platos, convirtiendo la comida en una poderosa expresión de identidad.

Una Comedia Sobre la Reinventa

Desde el miércoles en Disney+.

Dirigida por el aclamado Bradley Cooper, esta película se centra en un hombre de mediana edad que enfrenta el desmoronamiento de su matrimonio. En medio de esta crisis, deberá reinventarse en el competitivo mundo del humor neoyorquino, explorando temas de duelo y autodescubrimiento junto a un elenco que incluye a Will Arnett y Laura Dern.

El Documental de la Huelga de la Selección Francesa

Desde el miércoles en Netflix.

En el Mundial de 2010, la Selección Francesa destacó no por su desempeño, sino por una crisis interna que llevó a los jugadores a negarse a entrenar tras la expulsión de Nicolas Anelka. Este documental explora los eventos de esa polémica huelga que acaparó los titulares y dejó una marca en la historia del fútbol.