Levantan suspensión de cautelar para universidades antes del 12M

El gobierno nacional enfrenta un nuevo desafío legal relacionado con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La Cámara Nacional de Apelaciones ha decidido remitir este asunto a la Corte Suprema, en un contexto marcado por la inminente cuarta Marcha Federal Universitaria.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo decidió aceptar el recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno respecto a la demanda del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Este recurso buscará que el oficialismo cumpla con la normativa de Financiamiento Universitario, aumentando la presión sobre la administración actual justo antes de la movilización de estudiantes y docentes programada para el lunes en todo el país.

Un Fallo que Cambia las Reglas del Juego

Con la resolución, se suspende la ejecución de la medida cautelar hasta que la Corte Suprema emita su dictamen. Esto significa que, por ahora, el Estado Nacional no está obligado a transferir los fondos que demanda el CIN, lo que añade tensión al debate sobre el financiamiento de las universidades públicas.

El Gobierno Responde

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la postura del gobierno durante una reciente conferencia de prensa. Aseguró que el cumplimiento del presupuesto universitario es una realidad, argumentando que la ley en cuestión “nació suspendida” por no definir claramente su fuente de financiamiento. Adorni afirmó que las transferencias mensuales para funcionamiento y salarios están en orden, mientras destacaba que el Presupuesto 2026 prevé un incremento significativo: 4,8 billones de pesos para las universidades.

Reacciones desde el Sector Universitario

La postura del gobierno no ha convencido a los representantes universitarios. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, denunció que estamos ante una situación sin precedentes, donde el Gobierno parece utilizar todos los recursos para evadir el cumplimiento de la ley. Esta Ley de Financiamiento Universitario tiene como objetivo ajustar los gastos de operación de las universidades y actualizar los salarios acorde a la inflación, una iniciativa que fue vetada por el presidente Milei poco después de su sanción en 2024 debido a inquietudes sobre el equilibrio fiscal.

Próxima Marcha Federal Universitaria

La tensión entre el gobierno y el sector educativo se intensifica justo antes de la convocatoria a la cuarta Marcha Federal Universitaria, programada para el lunes a las 17 horas en la Plaza de Mayo y en diversas ciudades del país. La movilización está convocada por el CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina, evidenciando un creciente descontento por la falta de financiamiento adecuado.