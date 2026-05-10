Irán responde a las propuestas de EE. UU. para poner fin al conflicto

Teherán ha enviado su respuesta a las propuestas de Estados Unidos, marcando un posible giro en las negociaciones para poner fin al conflicto reciente. El mediador, Pakistán, mantiene en secreto los detalles.

Irán Envia Su Respuesta a Estados Unidos

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha confirmado que su país, como intermediario, recibió la respuesta de Irán, aunque no proporcionó detalles sobre ella ni si ya fue enviada a Estados Unidos.

Detalles de las Propuestas Estadounidenses

Si bien Estados Unidos tampoco ha hecho públicos los términos de sus propuestas, informes sugieren que incluyen un memorando de 14 puntos que podría abrir la puerta a negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Alto El Fuego y Tensión Persistente

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel en febrero, un alto el fuego ha prevalecido, aunque han ocurrido intercambios de disparos ocasionales.

Axios, un medio estadounidense, reportó que el memorando incluye medidas como suspender el enriquecimiento nuclear, levantar sanciones y asegurar la libre circulación en el Estrecho de Ormuz.

Reacciones de Teherán y las Hostilidades en Aumento

La agencia de noticias ISNA afirmó que la respuesta de Irán se centra en la finalización de las hostilidades y la seguridad marítima en la región. Sin embargo, las acciones iraníes, que incluyen bloqueos, han contribuido al incremento de los precios del petróleo.

Estados Unidos está intensificando su presión con un bloqueo naval a los puertos iraníes, lo que ha generado la ira de Teherán. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que el diálogo no implica rendición, desafiando las condiciones impuestas.

Predicciones y Advertencias de Líderes Mundiales

Donald Trump ha expresado confianza en que la guerra en Irán se resolverá pronto, a pesar de las críticas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien insiste en que el arsenal nuclear de Irán debe ser desmantelado.

Netanyahu dejó claro que las instalaciones de enriquecimiento deben ser eliminadas antes de que se considere un final para el conflicto.

Acciones Navales y Tensión Militar

La creciente tensión en el Golfo Pérsico ha llevado a Estados Unidos a mantener una fuerte presencia naval. Se anticipa que la Marina Real británica enviará un buque a la región como parte de una misión internacional para proteger la navegación en el Estrecho de Ormuz.

Esta misión, promovida por el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron, comenzará tras la cesación de hostilidades. Irán ha advertido de una respuesta contundente ante cualquier despliegue militar en sus aguas territoriales.

Incidentes Recientes en la Región

Incidentes como el ataque a un buque granelero en aguas cercanas a Catar han elevado aún más las alarmas. Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos también han reportado incursiones de drones, lo que indica que la inquietud en la zona es palpable.

Este contexto ha llevado a que más de 40 países se reúnan pronto para discutir estrategias de protección maritima en el estrecho, con miras a establecer un orden de navegación seguro.