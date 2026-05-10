Pachuca vs Toluca EN VIVO: Los Diablos Bicampeones buscan la remontada en el Estadio Hidalgo.

El emocionante inicio del partido entre Pachuca y Toluca dejó al público al borde de sus asientos. Con jugadas rápidas y una primera anotación, la expectativa creció desde el pitido inicial.

Un arranque lleno de acción

El encuentro comenzó con intensidad en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca se mostró decidido desde el principio. Idrissi fue el primero en generar peligro, avisando a la defensa de Toluca.

Primeros minutos electrizantes

T1 – MIN 3: Marcel Ruíz intentó abrir el marcador, pero no logró conectar con eficacia, dejando la oportunidad escapar.

El momento decisivo

T1 – MIN 7: Tras una revisión del VAR, el árbitro Adonai Escobedo sancionó un penalti por falta de Ruiz sobre Valencia dentro del área, decision que desató la euforia entre los locales.

¡Gooooool de Pachuca!

T1 – MIN 9: Valencia se encargó de ejecutar el penal y, aunque el arquero García intentó detener su disparo, la pelota terminó incrustándose en la red, desatando el grito de gol de los hinchas.

Momentos posteriores al gol

T1 – MIN 10: Con la ventaja en el marcador, Pachuca mostró una sólida organización en defensa, buscando aumentar la diferencia mientras Toluca intentaba recomponerse.

Calentando motores

Antes del inicio del encuentro, los equipos saltaron al césped para la ceremonia de inauguración. Los jugadores de Toluca realizaron ejercicios de calentamiento, preparándose para un partido que promete intensidad y entrega.