Pro lanza fuerte crítica al Gobierno: ‘Exigen sacrificios que ellos no asumen’

El PRO ha emitido un contundente comunicado cuestionando la gestión del gobierno de Javier Milei, enfatizando que "acompañar el cambio no implica aplaudir todo" y acusando al oficialismo de actuar con arrogancia y desdén hacia el sacrificio de la ciudadanía.

En un documento titulado «Manifiesto Próximo Paso», el partido fundado por Mauricio Macri muestra su creciente descontento con la gestión actual, a pesar de haber respaldado diversas iniciativas legislativas. En sus líneas, recalcan que la percepción de mejora no se traduce aún en una mejora palpable en la vida cotidiana de los argentinos.

Un Mensaje de Realidad

El comunicado inicia con una reflexión contundente: «Hubo un momento en que la Argentina tocó fondo», señalando el impacto tangible en la economía y la incertidumbre que se vivió. A pesar de haber estado «del lado del cambio», el PRO advierte que «empezar no es llegar», resaltando la brecha que aún existe entre las cifras macroeconómicas y la realidad de los ciudadanos.

Criticas Directas a los Enemigos del Cambio

El manifiesto identifica «dos enemigos del cambio»: el populismo histórico, al cual señalan como responsable de promesas vacías que han llevado al país a la crisis, y aquellos sectores del oficialismo que obstaculizan el progreso desde dentro. «A los dos los vamos a enfrentar», afirma contundentemente el texto.

Demandas de Cambio Real

En una parte crucial del comunicado, el PRO destaca que brindar apoyo al cambio no significa aceptar todas las decisiones gubernamentales. «Apoyar el cambio es señalar lo que falta. Es decir la verdad, aunque duela», remarcando la necesidad de ser críticos cuando es necesario.

Una Visión Proactiva hacia el Futuro

El cierre del comunicado reafirma el compromiso del PRO con el progreso tangible en áreas esenciales como infraestructura, salud y educación. «El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación», concluyen, enfatizando que la lealtad verdadera implica también un llamado a la acción y la responsabilidad compartida.

«Que el cambio cambie tu vida. Ese es el próximo paso».