Evacuación del MV Hondius: Imágenes del crucero afectado por hantavirus en España

La dramática evacuación del MV Hondius, donde se reportó un brote de hantavirus, ha captado la atención mundial y desatado un operativo sanitario sin precedentes.

Imágenes Impactantes de la Evacuación

La madrugada de este domingo, el MV Hondius ancló en Granadilla, Tenerife, tras la muerte de un pasajero debido a una cepa del hantavirus. Más de 100 pasajeros se encontraban a bordo, listos para ser evacuados en una operación calificada de extraordinaria por las autoridades.

Medidas Sanitarias Estrictas

La Organización Mundial de la Salud y el Gobierno español han implementado rigurosas medidas de seguridad y sanitarias para garantizar una evacuación segura, tanto para los pasajeros como para la población local.

Una Evacuación Cautelosa

La ministra de Sanidad, Mónica García, aseguró que la operación se desarrollaba con normalidad y que todos los evacuados se encontraban asintomáticos. Sin embargo, la situación generó preocupación y ansiedad entre los pasajeros y sus familias.

Escenas de Evacuación en el Crucero

Desde la cubierta del barco, los pasajeros, muchos con mascarillas, observaban el procedimiento. En los primeros botes de rescate, se notaba la adrenalina y la expectativa, a pesar de mantener la distancia social. Asegurándose de documentar el momento, varios pasajeros filmaron sus trayectos hacia la seguridad en tierra firme.

Llegada a Puerto y Procedimientos Sanitarios

Al desembarcar, los evacuados fueron recibidos por equipos de salud en trajes de protección y sometidos a protocolos de desinfección exhaustivos. En esta fase, cada detalle era crucial para prevenir la propagación del virus.

Los Primeros Pasajeros y Siguientes Pasos

Los primeros en desembarcar fueron catorce ciudadanos españoles, seguidos por pasajeros de diversas nacionalidades, incluidos aquellos provenientes de los Países Bajos, Alemania y Grecia. Después de la desinfección y registro, fueron trasladados a buses, organizados por nacionalidad, para su posterior repatriación.

Volando a Casa

Se estima que, tras los episodios de evacuación inicial, varios vuelos chárter estarán a disposición de los pasajeros. Se prevé que el último vuelo salga hacia Australia en el transcurso de la semana.