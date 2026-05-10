Justicia incurre en nuevo gasto: Adorni supuestamente pagó 255.000 dólares a constructor Tabar por muebles

Descubrimientos recientes en la causa contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, arrojan luz sobre movimientos financieros inusuales que superan los 340 mil dólares. La investigación está centrada en pagos y contratos sin respaldo documental claro.

Transacciones en Efectivo y Sin Respaldo

Los últimos informes del fiscal federal Gerardo Pollicita indican que Adorni pagó más de 245.000 dólares a Matías Tabar, encargado de las remodelaciones en su casa en Indio Cua. Además, se suman 10.000 dólares destinados a la compra de muebles para su departamento de Caballito, adquirido a finales de 2025. Según el contratista, este último monto fue abonado en efectivo.

Investigación sobre Enriquecimiento Ilícito

El foco de la causa es la procedencia de los dólares manejados por Adorni. Hasta ahora, los registros revelan que el funcionario movilizó 349.640 dólares en efectivo. Las relaciones financieras carecen de documentación adecuada, lo que agrava las sospechas de enriquecimiento ilícito.

Movimientos Cripto y Declaraciones Patrimoniales

Uno de los aspectos más intrigantes de la investigación son los “movimientos de entrada y salida” a través de criptomonedas reportados en 2024. Estos montos están siendo analizados ya que no aparecen en sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

Examinando la Justificación de la Tenencia de Divisas

La fiscalía está centrando sus esfuerzos en determinar si Adorni puede justificar la tenencia de estas divisas. En un plazo de menos de un año, realizó inversiones en dos propiedades y múltiples viajes al exterior, lo que despierta interrogantes sobre su origen financiero.

Pagos en Mano y Planillas Sin Factura

A pesar de los reclamos por documentación, los pagos a Tabar se realizaron en efectivo y sin recibos. La declaración testimonal del contratista detalla que Adorni y su esposa pagaron 245.929 dólares sin respaldo, lo que añade un capítulo más a la trama de presuntas irregularidades financieras.

Detalles de la Obra y Costos

Los trabajos de remodelación en Indio Cua, que incluían la atención de un carpintero, fueron presupuestados en 245.000 dólares. Tabar calcula que, al finalizar, quedaron pendientes 20.000 dólares que supuestamente se abonaron al término de la obra.