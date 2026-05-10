EN VIVO: Siga el encuentro entre Westcol y Álvaro Uribe Vélez desde ‘El Uberrimo’

Westcol y Álvaro Uribe: La Transmisión que Promete Sacudir el Escenario Político Colombiano

El popular streamer colombiano, Westcol, se alista para un encuentro lleno de expectativas con el expresidente Álvaro Uribe, que podría marcar un hito en la conexión entre la política y el entretenimiento digital.

Un Encuentro Esperado: Westcol y Uribe Conversan en Vivo Después del éxito rotundo de su transmisión con el presidente Gustavo Petro, donde logró reunir a más de un millón de espectadores, el creador de contenido, cuyo nombre real es Juan Villa, se prepara para un nuevo reto digital. El 10 de mayo de 2026, se llevará a cabo un diálogo con el exmandatario Álvaro Uribe, generando gran expectativa en las redes sociales.

Uribe se Pronuncia por las Madres Colombianas Durante la introducción, Álvaro Uribe expresó su apoyo a todas las madres del país y recordó con emotividad al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, resaltando su compromiso por el bienestar femenino y familiar en Colombia.

Westcol Inicia la Transmisión con un Mensaje Poderoso Westcol comenzó el streaming afirmando que sería «histórico», situándose en la emblemática finca del expresidente, donde mostró la famosa puerta roja de su hogar. Este evento promete ser más extenso que el anterior, explorando diversos temas, especialmente en el ámbito político.

Un Inicio Creativo y Musical En la apertura, Westcol presentó el himno nacional y también interpretó La tierra del olvido de Carlos Vives, acompañando su presentación con imágenes generadas por inteligencia artificial que los mostraban a ambos montando a caballo, entre otros momentos representativos de sus ciudades natal y la finca de Uribe.

La Revelación de Westcol sobre su Voto Presidencial Con un enfoque en la actualidad política, Westcol reveló que discutirá públicamente por quién votará en las próximas elecciones presidenciales, manteniendo su cuenta de redes sociales como epicentro del debate nacional.