Desaparecida en Bariloche: La intensa búsqueda de una mujer sigue adelante

La preocupación crece en Bariloche tras la desaparición de una mujer de 52 años, lastimosamente un caso que ha llevado a la localidad a unirse en una intensa búsqueda.

Analía Corte fue vista por última vez en el barrio Melipal el pasado viernes, cuando salió de su hogar entre las 11 y las 12:30. Desde entonces, sus amigos y familiares han iniciado un operativo de búsqueda en la región.

Detalles de la Desaparición

Según declaraciones de Gabriel Bondel, amigo de la familia, Analía se encontraba pasando por un momento difícil emocionalmente y estaba medicada. Esto ha generado sospechas sobre su paradero, con la posibilidad de que haya ingresado a un área natural cercana.

Últimos Movimientos Conocidos

La última información indica que salió de su casa y podría haber bajado hacia la Avenida Pioneros. Sin embargo, las cámaras de seguridad no han arrojado resultados concretos sobre su camino.

Características de Analía Corte

La Comisaría 27° ha compartido las características físicas de la mujer en un intento por ayudar a la comunidad a reconocerla: contextura delgada, cabello negro, lacio hasta los hombros, estatura aproximada de 1,65 metros, ojos castaños y tez trigueña. Se desconoce la ropa que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Esfuerzos de Búsqueda

Desde el viernes, la Policía de Río Negro, en conjunto con el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Bariloche, ha intensificado la búsqueda en varias zonas, centrándose en la ladera norte del cerro Otto. Las operaciones se suspendieron anoche, pero se reanudaron a primera hora del día siguiente con la incorporación de tecnología, como drones, para abarcar más áreas.

Apoyo de la Comunidad

La búsqueda ha contado con la colaboración de distintas fuerzas de seguridad y con la solidaridad de los vecinos, quienes se han sumado para ayudar a localizar a Analía. El ambiente se ha visto marcado por la preocupación, especialmente considerando una situación similar que vivió Corte en 2021, cuando desapareció y fue hallada en un estado crítico.

¿Quién es Analía Corte?

Analía es conocida en su comunidad como profesora de yoga, compartiendo su pasión por esta práctica a través de las redes sociales, donde se muestra cercana a su familia y publica imágenes de sus clases en diversos entornos naturales de Bariloche. La angustia por su desaparición ha movilizado a sus seres queridos y a quienes la conocen, que esperan su pronto regreso.