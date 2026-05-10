Cortés: 500 años de controversia entre México y España

A un milenio de la caída de la gran ciudad azteca, el legado de Hernán Cortés continúa generando debates y controversias en la historia de México.

Un joven aventurero al mando de una gran conquista

Cortés inició su travesía a América a los 19 años, destacándose como uno de los más prominentes conquistadores españoles. Sin embargo, su éxito en Tenochtitlán no se puede atribuir solo a su liderazgo, sino a las alianzas que forjó con diversas tribus indígenas.

El despliegue de la conquista

En el contexto de un imperio azteca fuerte y efectivo, Cortés comprendió que estos pueblos oprimidos buscarían liberarse de su yugo. Este conocimiento estratégico lo llevó a formar alianzas cruciales, con Tlaxcala a la cabeza, para avanzar hacia la capital azteca.

Una relación complicada con los aliados indígenas

La conquista no fue una misión solitaria; Cortés contaba con el apoyo de un ejército compuesto mayormente por indígenas. Sin embargo, su figura eclipsó a muchos de estos aliados, que jugaron roles fundamentales en la historia, como señala el historiador Martín Ríos Saloma.

Masacres en el camino hacia el dominio

Los episodios de violencia en Cholula y otros enfrentamientos determinaron la fama y la infamia de Cortés. La impactante matanza en Cholula tuvo como propósito intimidar a los enemigos del conquistador, convirtiéndose en un símbolo del poder militar español.

El impacto de enfermedades

Además de la violencia, la llegada de enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, contribuyó a la caída del imperio mexica, devastando a la población indígena y facilitando la conquista de Tenochtitlán.

La disputa política moderna por el legado de Cortés

Hoy, figuras políticas como Claudia Sheinbaum e Isabel Díaz Ayuso reviven el debate acerca del papel de Cortés en la historia de México. Mientras unos lo ven como un símbolo de colonialismo, otros argumentan que representa la historia compartida entre dos civilizaciones.

Reconstruyendo la narrativa histórica

El análisis contemporáneo invita a reflexionar sobre cómo las interacciones entre las culturas hispana e indígena han moldeado el México moderno. La influencia mutua en la gastronomía, la religión y la identidad cultural sigue vigente.