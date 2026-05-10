El Gobierno Retó a Medios y Universidades en la Marcha del Martes

El Gobierno Endurece su Posición a Pocas Horas de la Marcha Federal Universitaria

A tan solo unas horas de la esperada Marcha Federal Universitaria, prevista para este martes 12 de mayo, el Gobierno nacional intensificó su retórica en contra de las universidades públicas y sus voceros. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, arremetió contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), acusándola de querer provocar una “extorsión política” respecto al financiamiento de sus hospitales.

Las Acusaciones del Subsecretario

En un ataque frontal, Álvarez no solo cuestionó a la UBA, sino que también atacó a docentes, estudiantes y medios de comunicación involucrados en la convocatoria a la movilización. En un tono provocativo, vinculó la protesta con sectores de izquierda, afirmando en redes sociales que algunos sectores educativos «aspiran a un régimen socialista».

Convocatoria y Reclamos en Plaza de Mayo

La marcha, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, se congregará en Plaza de Mayo a partir de las 17 horas. El principal reclamo será que el Gobierno respete la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025 y vetada posteriormente por Javier Milei. Los organizadores buscan repetir el éxito de la masiva movilización del 23 de abril de 2024.

Controversias Sobre el Financiamiento Universitario

Álvarez, en su intervención, descalificó las quejas de la UBA sobre la situación de sus hospitales, argumentando que estas son parte de una estrategia política en el marco del clima electoral interno de la universidad. “Cada vez que hay protestas o elecciones estudiantiles, montan un espectáculo público”, expresó el subsecretario. También se defendió ante las críticas sobre el financiamiento, afirmando que las transferencias del Gobierno “se realizaron en tiempo y forma”.

Tensiones con la Prensa y el Rol del Periodismo

El funcionario no escatimó en críticas hacia la cobertura mediática de la protesta. En un mensaje en redes sociales, desafió a los medios a mostrar los micros contratados para la movilización, sugiriendo que podrían ocultar información crucial.

Desigualdades en el Financiamiento Universitario

Álvarez también criticó a la Universidad Nacional de las Artes (UNA), describiéndola como «la peor administrada», y expuso que su costo por graduado asciende a más de 423 millones de pesos, en contraste con los 26 millones de la UBA. Esta comparación llevó a cuestionar la sostenibilidad de sus programas académicos.

El Clima de Protesta y Demandas Laborales

El contexto actual refleja un entorno de intensas protestas en el sector universitario, donde docentes, investigadores y nodocentes han denunciado la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de las políticas de ajuste en las universidades. Desde la FEDUN, que respalda las protestas, se reitera: “sin salarios dignos no hay universidad de calidad”, exigiendo la implementación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y la reapertura de paritarias.

Mientras tanto, el Gobierno continúa judicializando el conflicto. Recientemente, el Ministerio de Capital Humano celebró que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal admitió un recurso extraordinario relacionado con la disputa por la ley, lo que podría llevar nuevamente el caso a la Corte Suprema.

Desarrollos futuros en esta historia son inminentes.