Violento asalto a jubilados en Tigre: uno de los arrestados había sido liberado hace nueve meses

Una pareja de adultos mayores vivió un angustiante asalto en Don Torcuato, Tigre, que dejó a la comunidad en estado de shock. Dos ladrones armados irrumpieron en su vivienda, generando miedo y caos. Días después, la justicia logró identificar y detener a los sospechosos.

El alarmante incidente ocurrió el pasado 23 de abril, cuando A.A.G y M.E.M.R., ambos de 83 años, fueron sorprendidos en su casa de la calle Rincón. Los delincuentes forzaron una ventana para entrar, y una vez dentro, llevaron a cabo el robo.

Asalto Documentado por Cámaras de Seguridad

Las escenas del crimen fueron capturadas por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes muestran a los delincuentes escapando a pie, con una mochila en la mano, tras cometer el atraco. La policía recibió rápidamente la denuncia y comenzó la investigación.

Avances en la Investigación

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°1 de Don Torcuato, en colaboración con la Comisaría 3ª de Tigre y la Subcomisaría Bancalari, tomó el caso. A través de tareas encubiertas y análisis de diversos videos, se logró identificar a los perpetradores.

Detención de los Sospechosos

Gracias al trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad, se realizaron tres allanamientos en Bancalari, donde fueron arrestados Juan Román Núñez, de 20 años, y Leandro Luis Vera, apodado «Perrito», de 30. Durante los operativos, se encontraron prendas de vestir utilizadas en el robo.

Antecedentes del Delincuente

Vera, quien había sido liberado apenas nueve meses antes del hecho, contaba con un historial delictivo que incluía una condena por robo calificado, además de antecedentes por tentativa de homicidio y otros delitos graves.

Aumento de la Violencia en Entraderas

Este asalto se añade a un preocupante patrón de robos violentos contra jubilados en la región. En marzo, otro caso similar con un hombre de 76 años fue registrado en Villa Elisa, lo que ha encendido alarmas en la comunidad.

La Seguridad en el Centro del Debate Público

Los recientes incidentes han reavivado preocupaciones sobre la seguridad de los adultos mayores, quienes son especialmente vulnerables a este tipo de crímenes. La comunidad exige acciones inmediatas para mitigar la violencia y garantizar la seguridad de sus habitantes.