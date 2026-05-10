Guía del Peregrino: Rutas y Atracciones en Piedra Blanca, la Tierra de Fray Mamerto Esquiú

Piedra Blanca, un pueblo en Catamarca, se ha convertido en un destino imperdible para quienes buscan conocer la historia de Fray Mamerto Esquiú, un destacado religioso argentino. Este lugar, rodeado de paisajes impresionantes, atrae a visitantes de todo el país cada año.

Ubicación y Acceso a Piedra Blanca

Piedra Blanca está situado a solo 15 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, la capital de la provincia. Para llegar, se puede optar por automóvil, taxi, remis o incluso transporte público. Quienes provienen de otras provincias pueden acceder a la zona a través de la Ruta Nacional 38, la cual conecta notablemente con Tucumán, La Rioja y Córdoba. Además, hay vuelos regulares hacia el Aeropuerto Coronel Felipe Varela, facilitando así la llegada de los turistas.

Visita la Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú

Uno de los principales atractivos de Piedra Blanca es la Casa Natal de Fray Mamerto Esquiú, actualmente un museo que resguarda la memoria del fraile. En este lugar nació el 11 de mayo de 1826, y hoy se pueden contemplar muebles de época, documentos históricos y otros objetos que narran su vida. Además, cuenta con jardines y espacios de oración que son utilizados por los peregrinos.

Gruta de la Virgen del Valle y Paseo de la Fe

Cerca de la casa natal, la Gruta de la Virgen del Valle es otro de los puntos clave del recorrido espiritual. Este espacio es considerado un símbolo religioso en la provincia. En sus alrededores, también se encuentra el “Paseo de la Fe”, un circuito turístico creado para enriquecer la experiencia de los visitantes, especialmente durante las festividades de mayo y septiembre, momentos en que se organizan celebraciones litúrgicas.

Iglesia de San José de Piedra Blanca

La Iglesia de San José de Piedra Blanca es un lugar emblemático donde el joven Esquiú participó en numerosas actividades religiosas. Conserva una rica historia reflejada en sus vitrales e imágenes, y continúa siendo un centro de actividades espirituales y comunitarias.

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El recorrido no se limita a Piedra Blanca; existen varios lugares de interés que conectan con la vida del fraile:

Convento de San Francisco

Situado en San Fernando del Valle de Catamarca, este convento resguardó durante años el corazón de Esquiú, ahora desaparecido. Aquí puedes encontrar documentos y reliquias que rinden homenaje a su legado.

Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle

Este templo es uno de los más importantes del norte argentino, donde se celebran misas y actos conmemorativos en honor a Fray Mamerto.

El Suncho

La localidad de El Suncho, donde Esquiú falleció en 1883, también forma parte del circuito turístico, brindando una mirada más profunda a su historia.