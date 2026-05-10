Premios Platino 2023: Ganadores desde El Eternauta hasta Francella

La industria del entretenimiento iberoamericano se reunió el pasado 9 de mayo para una noche inolvidable en la 13ª edición de los Premios Platino, donde la serie argentina «El Eternauta» se destacó al llevarse ocho premios en total.

Un evento de prestigio en la Riviera Maya

El majestuoso Teatro Gran Tlachco sirvió como telón de fondo para una celebración que reunió a lo mejor de la televisión y el cine de Iberoamérica. Presentado por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, el evento rindió homenaje a las producciones más sobresalientes de España, Portugal y Latinoamérica, destacando el talento de la región.

La consagración de «El Eternauta»

La serie, basada en la icónica historieta de Héctor Germán Oesterheld y dirigida por Bruno Stagnaro, reafirmó su éxito al recibir galardones como Mejor Miniserie o Teleserie y Mejor Creador. Notablemente, «El Eternauta» se llevó también el premio a Mejor Interpretación Masculina, otorgado a Ricardo Darín.

El Eternauta, la serie dirigida por Bruno Stagnaro, brilló con ocho premios en la gala.

Reconocimientos destacados

La noche fue un escaparate de talento, donde Federico Jusid fue reconocido por su Mejor Música Original, junto a los montadores Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow, mientras que el equipo de efectos especiales, Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol, también se llevó un premio.

Actuaciones notables

En el ámbito actoral, además de Darín, los actores César Troncoso y Andrea Pietra fueron aclamados por sus sobresalientes performances en «El Eternauta».

Highlights en el cine

Por otro lado, el filme brasileño «O Agente Secreto» se destacó como la gran película de la noche, recibiendo premios incluidas Mejor Película Iberoamericana de Ficción y Mejor Dirección, otorgados a Kleber Mendonça Filho.

Guillermo Francella, ovacionado, recibe el Platino de Honor por su trayectoria.

Un homenaje a Guillermo Francella

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue el reconocimiento a Guillermo Francella, quien se llevó el Platino de Honor, un tributo a su destacada trayectoria en cine y televisión, incluyendo obras como «El secreto de sus ojos» y «El clan».

Actuaciones sobresalientes de la noche

La producción argentina «Belén» también brilló al ganar el Premio al Cine y Educación en Valores, así como el galardón a Mejor Interpretación Femenina de Reparto para Camila Pláate. Sin embargo, títulos como «Envidiosa» y «Anatomía de un Instante» dejaron una sensación agridulce, ya que no lograron llevarse premios a pesar de sus numerosas nominaciones.

Lista de ganadores destacados

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: O Agente Secreto

Mejor Dirección: Kleber Mendonça Filho por O Agente Secreto

Mejor Interpretación Masculina: Wagner Moura por O Agente Secreto

Mejor Miniserie o Teleserie: El Eternauta

Premio Platino de Honor: Guillermo Francella